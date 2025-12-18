Россия может построить новые подводные лодки для Черноморского флота, но не все так просто.

Скорее всего, россиянам в ближайшее время не удастся отремонтировать свою подводную лодку, поврежденную при взрыве украинского подводного дрона в порту Новороссийска. Такое мнение в комментарии "Крым.Реалии" высказал капитан 3-го ранга запаса, который ранее служил в военной разведке Украины.

Он отметил, что взрыв был мощный, могли быть повреждены рули и гребной винт, а возможно, и корпус подводной лодки.

"Такой ремонт вполне могут провести в сухом доке Севастопольского морского завода. Однако трудно поверить, что не был поврежден гребной вал и уникальные подшипники из дерева бакаут, выделяющие естественную смазку. Замену гребного вала можно осуществить только на верфях, которые специализируются на этом и ранее строили подводные лодки "Варшавянка" - в Санкт-Петербурге на заводе "Адмиралтейские верфи", на (заводах) "Севмаш" в Северодвинске и "Красное Сормово" в районе Нижнего Новгорода", - отметил капитан.

В то же время, подчеркнул он, при буксировке подводной лодки в Севастополь она станет привлекательной целью для морских дронов и беспилотников.

"Если же ее решат тянуть на буксире внутренними водными путями на завод "Красное Сормово" на Волге, то Азовское море станет ловушкой для этого корабля, да и на участке пути от Новороссийска до Керченского пролива подводной лодке может быть туго", - пояснил офицер.

Носители "Калибров"

Издание отмечает, что из четырех подводных лодок, базировавшихся в Севастополе, "Ростов-на-Дону" был поражен ракетой 13 сентября 2023 года, когда находился на ремонте в сухом доке Севастопольского морского завода. Повторный удар по нему нанесли 2 августа 2024 года, когда лодку завели для продолжения восстановления на 13-й судоремонтный завод ЧФ в Севастополе. Специалисты считают, что восстановить ее вряд ли возможно.

Осенью 2024 года, после первого удара по "Ростову-на-Дону", три оставшиеся подводные лодки - "Краснодар", "Великий Новгород" и "Колпино", были выведены из Севастополя на базу Черноморского флота в Новороссийск. Оттуда они периодически выходят в море для нанесения ударов "Калибрами".

Капитан отметил, что по какой-то причине Военно-морские силы Вооруженных сил Украины с середины лета не публикуют отчеты о наличии в Черном, Азовском и Средиземном морях носителей "Калибров".

"Например, 6 июля было указано, что в Черное море выведены два носителя с суммарным залпом восемь ракет "Калибр". Можно предположить, что это две подводные лодки, у каждой по четыре ракеты. Хотя это могут быть и два надводных корабля с неполным комплектом ракет", - сказал он.

Впрочем, отмечает бывший военный разведчик, удары "Калибрами" по Украине наносятся часто, иногда даже несколько раз в неделю. Часть ракет может запускаться и с подводных лодок.

Он рассказал, что на подводных лодках "Варшавянка" используются укороченные ракеты "Калибр" длиной 6,2 метра, тогда как длина обычных - 8,22 метра. Это связано с необходимостью вместить пусковое устройство в корпусе лодки.

"Могут применяться различные типы ракет - противокорабельные, ракеты-торпеды. По Украине стреляют ракетами для наземных целей, их дальность - до 2600 километров", - отметил капитан.

Сможет ли Россия построить новые подводные лодки

По его словам, Россия может построить новые подводные лодки для Черноморского флота. Возможно, ей это удастся даже с учетом санкций и проблем с комплектующими.

"Но завести лодки в Черное море РФ не сможет - Турция не откроет проливы до окончания войны в соответствии с Конвенцией Монтре. Поэтому сейчас в Новороссийске остаются две работоспособные "Варшавянки" и подводная лодка "Алроса" проекта "Палтус" - она хоть и была модернизирована в Севастополе под "Калибры", но ни разу ими так и не стреляла", - рассказал капитан.

Удар по порту Новороссийска

Как сообщал УНИАН, 15 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию: впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка".

После удара россияне перекрыли вход к стоянке военных кораблей в Новороссийске. Теперь они не могут быстро вывести в Черное море для выполнения боевых задач корабли, которые базируются на стоянке.

Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко в комментарии УНИАН рассказал, что на принятие первичных мер безопасности против Sub Sea Baby у россиян может уйти несколько недель, а на более детальные, со стационарными техническими системами, - месяцы или даже годы.

