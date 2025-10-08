Теперь компания обязана предоставить конкурирующим сторонним магазинам приложений доступ к полному каталогу Google Play.

Судебное разбирательство между компаниями Google и Epic Games, которое тянулось с 2020 года, закончилось в пользу второй. Теперь на Android появятся сторонние магазины игр и приложений, пишет The Verge.

Калифорнийский суд обязал Google в течение трех лет разрешать Android-юзерам загружать сторонние магазины приложений напрямую из Google Play. Вместе с тем она должна информировать пользователей о вариантах оплаты и предоставлять ссылки на загрузку приложений из альтернативных ресурсов.

Помимо этого Google обязали:

Добавить альтернативные способы оплаты за пределами Google Play.

Прекратить предлагать вознаграждение и скидки разработчикам за эксклюзивность в Google Play.

Разрешить разработчикам распространять свои приложения в других магазинах приложений.

Позволить авторам устанавливать любые цены на приложения, независимые от Play Billing.

Все изменения будут действовать в США с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2027 года. Судья считает, что этого срока достаточно для усиления конкуренции, при этом сама Google сохранит контроль за безопасностью платформы и сможет взимать плату за соблюдение этих мер.

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В Google уже заявили, что будут апеллировать решение суда. В заявлении на сайте компании сказано, что суд "упустил очевидное" – что Apple и Android "явно конкурируют" как за потребителей, так и за разработчиков приложений. Также в Google подчеркнули, что Android юзеры всегда имели возможность загружать приложения за пределами Google Play.

Ранее власти США обвинили Apple в монополии, завышении цен и нечестной конкуренции. Основные претензии в том, что компания применяет целый набор практик для удержания потребителей и разработчиков в своей экосистеме.

Вместе с тем Евросоюз заставил Apple открыть свою операционную систему iOS для сторонних технологий, чтобы она стала как Android. Если компания не согласится, ей грозит штраф в размере до 10% от годовой выручки.

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