Оппозиционная венгерская 'Тиса' значительно опережает партию Орбана, - опрос

"Тиса" увеличила свое преимущество над правящей партией "Фидес" до беспрецедентных 20 процентных пунктов.

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" увеличила свое преимущество над партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес". Об этом говорится в новом опросе Median, опубликованном новостным веб-сайтом HVG.

Согласно опросу, партия "Тиса", основанная всего 2 года назад бывшим инсайдером "Фидес" Петером Мадяром, имеет поддержку 55% избирателей против 35% за "Фидес".

"Партия "Тиса" продолжает укрепляться с середины января: она опережает "Фидес" на 11 процентных пунктов среди всего населения, имеющего право голоса, а ее преимущество среди избирателей, которые могут голосовать, уже достигло 20 процентных пунктов", - говорится в опросе, проведенном с 18 по 23 февраля.

В то же время Bloomberg отмечает, что в своем заявлении Мадяр пообещал еще больше активизировать свою кампанию после выборов, которые, по его словам, приведут к получению его партией парламентского большинства в две трети, что даст ей мандат на изменение конституции.

"Результаты Median свидетельствуют о гораздо большем преимуществе, чем у некоторых других независимых социологических агентств. Некоторые из них видят для "Тисы" преимущество в однозначном числе, тогда как связанные с правительством социологические агентства последовательно прогнозируют победу "Фидес". Кроме "Фидес" и "Тисы", ультраправая партия "Ми Хазанк", по прогнозам, также преодолеет проходной барьер в парламент", - говорится в статье.

Позиция Орбана по Украине

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии, поскольку лоббирует запрет поставок российского газа и нефти в Европу. Орбан также пожаловался, что Брюссель якобы хочет отправить солдат в Украину под флагом Евросоюза.

Также он заявил о якобы попытке Украины вмешаться в парламентские выборы в его стране и поручил вызвать украинского посла в Министерство иностранных дел.

По словам Орбана, венгерские службы национальной безопасности якобы зафиксировали "скоординированную серию украинских мероприятий", направленных на влияние на избирательный процесс. Премьер не привел никаких доказательств и не уточнил, о каких именно действиях идет речь.

