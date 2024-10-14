Ранее санкции против Ирана ввели США.

Совет ЕС утвердил пакет санкций против Ирана в связи с поставкой баллистических ракет и беспилотников в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В целом под санкции попали семь физических и семь юридических лиц, причастных к разработке и передаче России беспилотников и ракет. Также этих лиц считают причастными к передаче этого оружия военизированным группам, которые подрывают мир на Ближнем Востоке.

В частности санкции наложены на:

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иранские авиакомпании Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air;

две торговые фирмы, занимавшиеся доставкой беспилотников, компонентов к ним и соответствующих технологий в Россию;

две компании, производящие ракетное топливо.

Санкции против физических лиц касаются заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари, а также ряда высокопоставленных чиновников Корпуса стражей исламской революции (КСИР), руководителей компаний "Иранская авиастроительная промышленность" (HESA) и "Организация аэрокосмической промышленности" (AIO). Всем им отныне запрещен въезд в Европейский Союз и применено замораживание активов в ЕС, если таковые имеются.

Кроме того, европейским компаниям и резидентам запрещается сотрудничать с подсанкционными лицами.

Иран передал России баллистические ракеты

Как писал УНИАН, в начале сентября стало известно, что Иран передал России несколько сотен "баллистических ракет малого радиуса действия". Речь идет о ракетах Fath-360, которые бьют примерно на 100 км и по своим совокупным характеристикам близки к реактивным снарядам GMRLS, которые запускаются установками HIMARS.

Через несколько дней после этого США ввели санкций против Ирана в качестве наказания за поставку беспилотников и ракет в Россию.

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