Государственный департамент США включил в санкционный перечень три организации, в частности авиакомпанию Iran Air.

Министерство финансов США ввело санкции против 10 физических лиц, 6 организаций и 5 судов Ирана и России, которые помогают вооружать РФ иранскими беспилотниками и баллистическими ракетами. Соответствующее сообщение размещено на сайте Минфина Штатов.

Министерство ссылается на причины введения санкций: в конце 2023 года Иран и Россия подписали контракт на поставку сотен ракет. Летом 2024 года российские военнослужащие прошли учения по использованию иранских ракет Fateh-360, а в начале сентября 2024 года Россия получила первую партию этих ракет из Ирана.

"Сегодня Соединенные Штаты и наши союзники принимают согласованные меры в ответ на безрассудное решение Ирана распространить баллистические ракеты в Россию для использования в ее агрессивной войне против Украины Иран решил усилить свое участие в незаконной войне России, и США вместе с партнерами будут продолжать поддерживать Украину", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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Государственный департамент США включил в санкционный перечень три организации, в том числе авиакомпанию Iran Air. Компания транспортировала грузы от имени Корпуса стражей исламской революции и Министерства обороны Ирана. Иран также благодаря Iran Air предоставлял услуги по грузовым перевозкам в Россию, включая поставки электроники и деталей для самолетов.

Как сообщает Управление по контролю над иностранными активами Казначейства США, под ограничения попали суда "Композитор Рахманинов", "Закамск", "Борис Кустодиев", "Омский-103", "Омский-119", "Порт Оля-3", "Порт. Оля-4", "ВАФА" и "ВАФА-1". Под американские санкции также попала российская судоходная компания "Трансморфлот" и генеральный директор компании "Морской торговый порт Оля" Джамалдин Пашаев.

Также США ввели ограничения в отношении следующих физических и юридических лиц:

Рухолла Катеби из Минобороны Ирана, который налаживает контакты с российским правительством;

Эбрагим Бахрами, который организовывал обучение российских военных в Иране;

Али Джа'фарабади из командования военно-воздушных сил КСИР, который руководил запуском спутников в Иране;

Джамалдин Пашаев - контролирует сеть российских судоходных компаний, работающих в порту Оля и РФ;

иранская транспортная компания Azadegan, являющаяся аффилированной компанией КСИР, и связанные с ней юридические лица Amad Behineh Saz Engineering Company, Sanjesh Gostar Dana Engineering and Quality Inspection Company и Talieh Sabz Jehan Group Company;

председатель совета директоров Azadegan Али Заре, его заместитель Голамреза Эйни Саркаллах и и.о. управляющего директора Масуд Нурахмади;

конструкторское бюро Farzanegan Propulsion Systems (Farzanegan) поставляло российским производителям оружия образцы двигателей для поддержки российской разработки крылатых ракет. Хоссейн Пурфарзане, Захра Пурфарзане и Хасан Пурфарзане, которые являются лидерами или официальными лицами Farzanegan.

Ограничения против Ирана

Франция, Германия и Великобритания планируют отменить двусторонние соглашения с Ираном об авиасообщении. Об этом сообщает The Guardian.

В совместном заявлении стран отмечается, что правительства этих стран приняли соответствующее решение из-за экспорта Ираном баллистических ракет в Россию, назвав это "прямой угрозой европейской безопасности".

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