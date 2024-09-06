Европейские чиновники говорят, что Европа и США работают над санкционным ответом на действия Ирана.

Иран поставил России "несколько сотен" баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников.

Один из источников уточнил, что оружие уже прибыло в РФ. Также, по его словам, Тегеран намерен продолжать поставки снарядов Москве.

"Иран отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности, что даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины. Этот шаг последовал за строгими предупреждениями Запада не поставлять это оружие Москве", - написано в статье.

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Передача иранских ракет совпала с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры Украины со стороны российской армии. В результате атак с конца августа погибли десятки мирных жителей. Запад ранее предупреждал Иран, что в случае поставок ракет России против него будут введены дополнительные санкции.

Европейские чиновники заявили изданию, что они вместе с американскими коллегами сейчас работают над санкционным ответом. Поскольку на Западе знали, что Иран собирается поставить России баллистические ракеты, подготовительная работа по ограничительным мерам была начата еще летом.

Как ожидается, санкции затронут ряд иранских предприятий и лиц, участвующих в передаче Москве вооружения, включая транспортные компании. Также в рамках новых ограничений иранскому национальному перевозчику Iran Air запретят летать в европейские аэропорты.

Поставка Ираном ракет России - детали

Ранее сообщалось, что европейские чиновники ожидают, что Иран скоро передаст России баллистические ракеты. Такие действия могут вызвать быструю реакцию со стороны украинских партнеров. Об этом рассказали люди, знакомые с этим вопросом, для издания Bloomberg.

По словам людей, которые говорили на условиях анонимности, Иран передал России сотни беспилотников за время полномасштабного вторжения в Украину, однако потенциальная передача баллистических ракет может стать тревожным развитием событий в войне.

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