Пока неизвестно, для каких именно компаний применят ограничения.

Вскоре Европейский Союз введет санкции против лиц и организаций, которые связаны с передачей Ираном баллистических ракет для РФ. Об этом сообщили два европейских дипломата и высокопоставленный чиновник ЕС, передает Reuters.

Один из дипломатов отметил, что министры иностранных дел ЕС введут санкции против 14 человек и организаций, которые помогали в передаче ракет, среди них есть также авиакомпании и другие компании.

В то же время европейские чиновники не рассказали, что это за фирмы или лица. Ранее дипломаты сообщали, что ограничения могут быть применены против национальной авиакомпании Iran Air.

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В свою очередь представители ЕС отметили, что между странами Европы продолжаются споры, применять ли санкции против мощной военной силы Ирана - Корпуса стражей исламской революции.

Иранские ракеты для РФ - что известно

Как писал УНИАН, ЕС получил информацию о том, что Иран планирует передать России баллистические ракеты. Там подчеркнули, что поставки баллистических ракет будут означать "существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины".

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не поставляла РФ никакого вооружения с момента его вступления в должность в конце июля. Он отметил, что войну в Украине якобы "спровоцировали страны НАТО, нарушив обещание не расширяться на восток".

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