Журналисты узнали, что тюремные власти изменили документы, чтобы скрыть детали предсмертного состояния оппозиционера.

Российские власти пытались скрыть, что перед смертью у оппозиционного политика Алексея Навального были боли в животе, рвота и судороги.

Издание The Insider получило доступ к бумагам, связанным со смертью политика и утверждает, что официальные документы были отредактированы, в частности, "власти целенаправленно убрали упоминания симптомов, которые не укладывались в официальную версию".

Журналисты отметили, что в двух версиях постановления об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что Навальный "почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья" и сообщил об этом дежурному, который вывел его из прогулочного двора в единое помещение камерного типа. Потом в первоначальной версии указано:

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Осужденный Навальный А.А. лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения.

В отредактированной версии упоминания о боли в животе, рвоте и судорогах нет.

Там написано так: состояние осужденного Навального А.А. резко ухудшилось, о чем незамедлительно было сообщено начальнику филиала "Медицинская часть Nº7" ФКУЗ МСЧ -11 ФСИН России Лисюку А.В., который по прибытию принял решение о помещении осужденного Навального А.А. в медицинскую часть, а также вызове бригады скорой медицинской помощи.

Издание указало, что "образцы рвотных масс" фигурируют в описи "изъятых объектов". Как отмечено в документе, их отдали на экспертизу, хотя официально "не сообщалось ни об экспертизе, ни о рвоте". При этом в итоговом документе, выданном Юлии Навальной, о рвотных массах упоминалось: там было указано, что после осмотра трупа "проведены смывы с поверхностей верхних конечностей, носовых и ушных ходов, изъяты ногтевые пластины, рвотные массы".

Реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления "Новичком" в 2020 году высказал мнение, что "едва ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления", и допустил, что "это могло быть, например, фосфороорганическое вещество".

Смерть Навального

Российский политик умер 16 февраля. Тюремная служба сообщила, что он упал без сознания после прогулки во дворе колонии, где он отбывал наказание. Прибывшие медики пытались привести его в чувство, но им это не удалось.

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