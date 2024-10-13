'Представляю худшее и принимаю это': Навальный предсказал свою смерть в колонии

Об этом он писал еще весной 2022 года.

Отрывки из мемуаров покойного российского оппозиционера Алексея Навального, опубликованные журналом New Yorker, показывают, что он предсказал свою смерть в тюрьме. Эти фрагменты, опубликованные накануне выхода книги "Патриот".

Навальный, самый известный критик Владимира Путина и борец с коррупцией в России, умер в феврале в арктической тюрьме, отбывая 19-летний срок по нескольким обвинениям. Он был заключен в тюрьму после возвращения в Россию в 2021 году после отравления, за которое он обвинял Кремль. Российские власти отвергают эти обвинения.

Издатель назвал книгу "Патриот" "последним письмом к миру". Навальный работал над книгой после отравления и продолжал писать ее в тюрьме. Навальный в мемуарах описывает свои стратегии выживания.

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"Я представляю худшее, что может произойти, и принимаю это... Я проведу остаток жизни в тюрьме и умру здесь", - написал он 22 марта 2022 года. Он смирился с мыслью, что "не с кем будет прощаться", и что все семейные праздники будут отмечаться без него.

Несмотря на это, Навальный продолжал свою борьбу против коррупции: "Мой подход к ситуации - это не пассивное созерцание. Отсюда я делаю все, чтобы остановить авторитаризм", - написал он в тот же день.

В одном из последних отрывков, датированном 17 января 2024 года, он отвечает на вопрос, почему вернулся в Россию: "Я не хочу отказываться от своей страны или предавать ее. Если ваши убеждения что-то значат, вы должны быть готовы отстаивать их и идти на жертвы, если это необходимо".

Навальный также сохранял чувство юмора. Он рассказывал, как шутил с адвокатами относительно прогнозов длительности своего нового срока: "Ольга прогнозировала 11-15 лет, Вадим предполагал 12 лет и 6 месяцев. Я поставил на 7-8 лет и выиграл". Он также иронизировал по поводу сидения часами "на деревянной скамейке под портретом Путина" как части дисциплинарных мер.

Юлия Навальная, вдова оппозиционера, в апрельском заявлении подчеркнула, что книга является не только воспоминанием о жизни ее мужа, но и символом его "непоколебимой преданности борьбе с диктатурой". Она отметила, что распространение этой истории "вдохновит других отстаивать то, что является правильным". Мемуары уже переведены на 11 языков, и планируется их издание на русском языке.

Смерть Навального - актуальное

Напомним, ранее издание The Insider сообщило, что российские власти пытались скрыть, что перед смертью у Алексея Навального были боли в животе, рвота и судороги.

Отмечалось, что официальные документы были отредактированы, в частности, "власти целенаправленно убрали упоминания симптомов, которые не укладывались в официальную версию".

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