Россияне продолжают демонстрировать то, что они не заинтересованы в мире с Украиной, продолжая убивать людей. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

"Вы спрашиваете, что изменилось? Я думаю, что изменилась реальность на местах, где россияне убивают и теряют много людей, не добиваясь при этом практически никаких результатов", - сказал он.

По словам Вэнса, россияне добились на войне против Украины лишь незначительных успехов, но потеряли огромное количество людей. Он подчеркнул, что США стремятся достичь мира, но РФ мешает урегулированию войны.

"Мы по-прежнему привержены миру, но для этого нужны два участника. И, к сожалению, как мы видели в последние несколько недель, россияне отказываются участвовать в любых двусторонних встречах с украинцами. Они отказываются участвовать в любых трехсторонних встречах, на которых президент Трамп или другой член администрации мог бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами, так что...", - заявил вице-президент США.

В России цинично высказались о массированной атаке по Украине

Ранее в Министерстве обороны РФ сделали циничное заявление после массированного удара по Украине в ночь на 28 сентября. В сводке российского ведомства говорится о том, что целью удара якобы были предприятия ВПК и военные аэродромы.

В Минобороны РФ также заявили, что якобы "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

