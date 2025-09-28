Европейские политики вынуждены брать на себя ответственность, потому что США продолжают всячески демонстрировать, что больше не являются надежным союзником.

Непоследовательная позиция президента США Дональда Трампа таки заставила европейских политиков начать делать реальные шаги, чтобы позаботиться о безопасности своих стран. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Post.

Несмотря на то, что в последнее время от Трампа можно услышать много обнадеживающих заявлений, он все еще оставляет слишком много сомнений относительно того, действительно ли США вступятся за европейских союзников, если возникнет необходимость. Показательным в этом плане было одно из его недавних заявлений. На вопрос журналистов, должны ли европейцы сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, Трамп ответил "Да". Но на уточняющий вопрос, вступятся ли США за европейского союзника в такой ситуации, он сказал, что это зависит от обстоятельств.

Такая неоднозначность позиции президента США вдохновляет Кремль на новые провокации в Европе, но и заставляет европейцев делать что-то для усиления собственной безопасности, отмечает The Washington Post. Журналисты заметили по крайней мере три признака того, что европейцы наконец взялись за ум.

Видео дня

Первый признак: журналисты узнали, что на этой неделе европейские чиновники провели встречу в Москве, на которой предупредили россиян о готовности сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве.

Второй признак: в пятницу состоялась первая встреча по планированию недавно запущенной европейской инициативы "стена из дронов". Показательно, что в отличие от многих подобных мероприятий, на этот раз Украину пригласили как равноправного участника, а НАТО - как наблюдателя. То есть европейцев интересует реальный боевой опыт Украины в конкретном аспекте.

Третий признак: на этой неделе журналисты узнали о намерении Германии - крупнейшей экономики в Европе - потратить в следующем году на оборону 90 миллиардов долларов. И главное здесь то, что большая часть денег пойдет на закупку европейского оружия. Лишь 8% потратят на американское оружие.

"Со временем европейцы могут даже поблагодарить Трампа за то, что он заставил их встать на ноги. Однако, пока что, усиление серьезности в Европе является прямым следствием непредсказуемости Трампа. Теперь, когда Берлин, Париж и Лондон берут на себя большую часть бремени, президент [Трамп] может помочь им, став более последовательным в борьбе с Россией", - отмечает The Washington Post.

Российская гибридная агрессия в Европе

Как писал УНИАН, после поездки в Китай в начале сентября Путин стал заметно наглее и начал серию провокаций против стран НАТО. Однако такое поведение может вылезти России боком, ведь резко возрастает риск случайной эскалации и начала прямого конфликта.

Также мы рассказывали, что в НАТО решили увеличить свое военное присутствие в Балтийском море после ряда инцидентов с неизвестными дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: