Трамп лжет о Гренландии: аналитики назвали истинную причину посягательств на остров

Белый дом лжет, что Гренландия нужна Америке для обороны. Это объяснение игнорирует уже имеющиеся возможности для защиты страны, пишет военно-аналитический портал Defense One.
Издание отмечает, что в среду Дональд Трамп в своем посте в социальных сетях заявил, что контроль над Гренландией "жизненно важен для Золотого купола, который мы строим". "Золотой купол" – это амбициозный проект Трампа по созданию над США надежной системы противоракетной обороны.
По словам экспертов, такие объяснения игнорируют уже имеющиеся возможности для размещения американских войск в Гренландии.
"То, что он говорит, оторвано от реальности. Как будто он не осознает, что на протяжении десятилетий у нас была большая база в Гренландии, которая имеет решающее значение для противоракетной обороны страны и космического наблюдения", – сказал Тодд Гаррисон, эксперт по оборонной и космической политике Американского института предпринимательства.
Как отмечает Defense One, еще в 1951 году было заключено соглашение между Данией и США, в соответствии с которым на острове была создана специальная военная зона Туле с размещением на ней военной базы США. Она существует до сих пор и является частью системы предупреждения о ракетном нападении.
При этом соглашение с Данией предоставляет США право "улучшать и в целом приспосабливать район для военного использования", "строить, устанавливать, обслуживать и эксплуатировать объекты и оборудование", а также "обеспечивать защиту и внутреннюю безопасность района". И хотя формально такие работы необходимо согласовывать с правительством Дании, исторически с этим никогда не было проблем, говорят эксперты.
Украинские аналитики из портала Defense Express добавили, что во времена Холодной войны у США не было никаких проблем с использованием военной базы в Гренландии для сдерживания советской угрозы в регионе.
"А потому единственное реальное объяснение, почему Трамп вцепился в Гренландию, как и в Канаду, – это распределение Арктики", – считают эксперты.
Трамп хочет Гренландию
Как писал УНИАН, в Европе очень встревожены новыми заявлениями администрации Трампа о возможном захвате Гренландии. Откровенные намеки на силовую аннексию шокировали руководство Дании и вызвали "почти панику" среди европейских лидеров, которые теперь обсуждают сценарии реагирования – от экономических уступок США до усиления НАТО в регионе.
Хотя публично Европа пытается избегать конфронтации с Вашингтоном из-за зависимости от американской поддержки Украины, в частном порядке чиновники опасаются, что настоящая цель Трампа – не безопасность или ресурсы, а историческое расширение территории США. Другими словами, Трамп хочет войти в список президентов, при которых территория Америки увеличилась.