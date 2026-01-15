Трамп лжет о Гренландии: аналитики назвали истинную причину посягательств на остров

Президент США делает вид, что контроль над островом повысит обороноспособность Америки, но это неправда.

Белый дом лжет, что Гренландия нужна Америке для обороны. Это объяснение игнорирует уже имеющиеся возможности для защиты страны, пишет военно-аналитический портал Defense One.

Издание отмечает, что в среду Дональд Трамп в своем посте в социальных сетях заявил, что контроль над Гренландией "жизненно важен для Золотого купола, который мы строим". "Золотой купол" – это амбициозный проект Трампа по созданию над США надежной системы противоракетной обороны.

По словам экспертов, такие объяснения игнорируют уже имеющиеся возможности для размещения американских войск в Гренландии.

"То, что он говорит, оторвано от реальности. Как будто он не осознает, что на протяжении десятилетий у нас была большая база в Гренландии, которая имеет решающее значение для противоракетной обороны страны и космического наблюдения", – сказал Тодд Гаррисон, эксперт по оборонной и космической политике Американского института предпринимательства.

Как отмечает Defense One, еще в 1951 году было заключено соглашение между Данией и США, в соответствии с которым на острове была создана специальная военная зона Туле с размещением на ней военной базы США. Она существует до сих пор и является частью системы предупреждения о ракетном нападении.

При этом соглашение с Данией предоставляет США право "улучшать и в целом приспосабливать район для военного использования", "строить, устанавливать, обслуживать и эксплуатировать объекты и оборудование", а также "обеспечивать защиту и внутреннюю безопасность района". И хотя формально такие работы необходимо согласовывать с правительством Дании, исторически с этим никогда не было проблем, говорят эксперты.

Украинские аналитики из портала Defense Express добавили, что во времена Холодной войны у США не было никаких проблем с использованием военной базы в Гренландии для сдерживания советской угрозы в регионе.

"А потому единственное реальное объяснение, почему Трамп вцепился в Гренландию, как и в Канаду, – это распределение Арктики", – считают эксперты.

Трамп хочет Гренландию

Как писал УНИАН, в Европе очень встревожены новыми заявлениями администрации Трампа о возможном захвате Гренландии. Откровенные намеки на силовую аннексию шокировали руководство Дании и вызвали "почти панику" среди европейских лидеров, которые теперь обсуждают сценарии реагирования – от экономических уступок США до усиления НАТО в регионе.

Хотя публично Европа пытается избегать конфронтации с Вашингтоном из-за зависимости от американской поддержки Украины, в частном порядке чиновники опасаются, что настоящая цель Трампа – не безопасность или ресурсы, а историческое расширение территории США. Другими словами, Трамп хочет войти в список президентов, при которых территория Америки увеличилась.

