Масштабные протесты в Иране: известно о десятках погибших, среди них - дети

Среди жертв также есть двое представителей иранских сил безопасности.

В Иране во время экономических протестов погибли по меньшей мере 35 человек, задержаны более 1 200 человек. Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на информацию правозащитников.

"Количество погибших в результате насилия вокруг протестов в Иране возросло по меньшей мере до 35 человек. По данным базирующегося в США агентства Human Rights Activists News Agency, более 1 200 человек были задержаны во время протестов, которые продолжаются уже более недели", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди погибших - 29 участников протестов, четверо детей и двое представителей иранских сил безопасности.

Видео дня

The Washington Times пишет, что правозащитная организация опирается на сеть активистов внутри Ирана и в прошлом, во время других беспорядков в стране, неоднократно предоставляла достоверные данные. В то же время полуофициальное информагентство Fars, которое считают близким к иранскому Корпусу стражей Исламской революции, поздно вечером в понедельник сообщило, что во время демонстраций пострадали около 250 полицейских и 45 бойцов добровольческого формирования "Басидж".

Между тем Clash Report сообщает, что власти Ирана предлагают своим гражданам ежемесячные выплаты в размере около 7 долларов США, чтобы успокоить протесты из-за экономического кризиса.

Программа начинается с авансового платежа за 4 месяца и имеет целью компенсировать сокращение субсидий и высокую инфляцию.

Что происходит в Иране

Напомним, в Иране проходят крупнейшие за последние три года протесты, которые вызваны, в том числе недовольством местных жителей стремительным ростом инфляции и рекордным падением курса валюты. Сообщалось, что в городе Лордеган по протестующим был открыт огонь, погибли люди.

По данным СМИ, массовые беспорядки стремительно распространяются по всему Ирану. В частности, к ним присоединились студенты университетов Тегерана, 31 декабря демонстранты пытались ворваться в здание правительства.

Вас также могут заинтересовать новости: