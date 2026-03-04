США готовы привлечь ВМС для сопровождения танкеров через Ормузский пролив, - Трамп

По словам главы Белого дома, независимо от обстоятельств, США обеспечат свободный поток энергии в мир.

При необходимости ВМС США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, написал в соцсети Truth Social глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает Reuters.

По словам Трампа, США готовы привлечь вооруженные силы для обеспечения бесперебойного транзита через критически важные водные пути.

"С немедленным вступлением в силу я поручил Корпорации финансирования развития США (DFC) предоставить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всех морских перевозок, особенно энергоносителей, проходящих через Персидский залив", - сообщил Трамп.

Он подчеркнул, что целью этих действий является поддержание свободного потока энергии на мировые рынки.

"В случае необходимости ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив как можно скорее. Независимо от обстоятельств, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергии в мир", - пообещал президент США.

Атаки США на Иран: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что телеканал Fox News отмечает, что президент США в официальном сообщении Конгрессу об ударах по Ирану попытался оправдать военные действия. В письме Трамп сообщил временному председателю Сената Чаку Грассли, что "в этих ударах не использовались наземные силы США". По словам главы Белого дома, миссия "была спланирована и выполнена таким образом, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения, сдержать будущие атаки и нейтрализовать злоумышленную деятельность Ирана". Трамп добавил, что США пока "не могут предсказать продолжительность военных операций, которые могут быть необходимы".

Также мы писали, что, по словам Трампа, Иран хочет возобновления переговоров с США, но Вашингтон против этого. В частности, глава Белого дома отметил, что противовоздушная оборона, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот и руководство Ирана исчезли и поэтому они хотят переговоров, но он сказал, что уже поздно. В комментарии CNBC Трамп сказал, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо" и даже опережает график. По словам президента США, режим в Иране является одним из самых жестоких в истории.

