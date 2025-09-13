Европейцы встревожены реакцией Трампа на вторжение российских беспилотников в Польшу. Они считают, что его позиция ставит под сомнение приверженность США НАТО.

В Европе вызвал тревогу отказ президента США Дональда Трампа публично привлечь Москву к ответственности за вторжение ее беспилотников в воздушное пространство Польши.

Как пишет Reuters, многие члены альянса уже засомневались в готовности Трампа защищать их в случае реального российского нападения. Сдержанный ответ главы Белого дома был воспринят как еще один пример его политики "Америка прежде всего", подразумевающий, что Европа возьмет на себя больше ответственности за собственную безопасность и расходов на оказание помощи Украине в обороне от РФ.

"Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов со времен Рузвельта, не считает безопасность Европы основополагающим фактором безопасности Америки", - констатировал Иво Даалдер, посол США в НАТО с 2009 по 2013 год, а сейчас старший научный сотрудник Центра Белфера Гарвардского университета.

Кроме того, некоторые аналитики полагают, что Трамп опасается настраивать против себя российского диктатора Владимира Путина, который, по их словам, может испытывать как военный потенциал НАТО, так и решимость США. Представитель Белого дома заявил изданию на условиях анонимности, что Трамп "хочет, чтобы эта война, развязанная некомпетентностью Джо Байдена, закончилась как можно скорее", и что Россия и Украина должны остановить войну, а Европа должна "внести свой вклад, оказав экономическое давление на страны, финансирующие эту войну".

Аналитики и дипломаты отметили, что в любую другую эпоху со времен начала холодной войны такой инцидент, вызвал бы куда более срьезную тревогу и быструю реакцию в Вашингтоне.

Однако Трамп ответил тем, что некоторые европейские чиновники в частном порядке назвали публичным пожатием плеч. На второй день после атаки российских дронов на Польшу Трамп заявил: "Это могло быть ошибкой".

Однако премьер-министр Польши Дональд Туск, который очень редко вступает в полемику с Вашингтоном, категорически отверг предположение о том, что российские беспилотники могли попасть в Польшу по ошибке.

"Первоначальная реакция Трампа на российские беспилотники контрастирует с предыдущей реакцией США на угрозы в адрес альянса", - написало издание.

Журналисты напомнили, что когда в ноябре 2022 года появились первые сообщения о том, что российская ракета поразила польское село, тогдашний президент США Джо Байден быстро созвал экстренное совещание мировых лидеров, переключившись вместе со своими советниками в режим кризисного управления.

Издание акцентировало, что комментарии Трампа по поводу российских беспилотников в Польше, были намного мягче, чем комментирии других политиков.

Несмотря на это, в Европе, по словам многочисленных дипломатических источников, пожелавших остаться анонимными, отношение к действиям Трампа в связи с инцидентом варьировалось от тревоги до замешательства и беспокойства.

Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что США обсуждали с союзниками по НАТО вопрос использования беспилотников, но, похоже, проявили "нерешительность".

"С этой администрацией США мы ни на что не можем положиться. Но нам приходится делать вид, что можем", - сказал прямо чиновник.

Восточноевропейский дипломат заявил: "На данный момент США никого в НАТО не успокоили. Молчание Вашингтона было почти оглушительным".

Итальянский чиновник, чьи самолеты-разведчики AWACS помогли обнаружить беспилотники над Польшей, заявил, что члены альянса пока в основном негативно восприняли реакцию США, но избегают открытой критики.

Атака российских беспилотников на Польшу

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили российские беспилотники. Утром польские власти сообщили, что страну атаковали 19 беспилотников, 4 из которых удалось сбить.

Европейские лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, отметили, что этот инцидент не был случайностью.

Через два дня Трамп вышел к народу с комментарием по поводу залета российских дроно в Польшу и назвал это ошибкой: "Возможно, это была ошибка. Но, независимо от этого, я не доволен ничем, что касается этой ситуации".

