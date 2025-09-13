В США напомнили, что после встречи Путина с Трампом на Аляске Россия активизировала свои удары по Украине.

Соединенные Штаты Америки готовы оборонять территории НАТО после сбития российских беспилотников в Польше, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши, передает пресс-служба Государственного департамента страны.

"Соединенные Штаты поддерживают наших союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства. Соединенные Штаты проводят консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, и будьте уверены, мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнула она.

По словам Ши, такой случай не способствует "чрезвычайным усилиям", которые США прилагают в последние недели для прекращения войны в Украине.

Видео дня

"После встречи на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным на Аляске 15 августа Россия активизировала свою кампанию бомбардировок Украины, что привело к человеческим жертвам и повреждению гражданской инфраструктуры", - напомнила чиновник.

Ши добавила, что эти действия, а также нарушение воздушного пространства союзника США свидетельствуют об огромном неуважении к " добросовестным усилиям США по прекращению этого конфликта ".

" Мы призываем Россию подтвердить - и выполнить - свою приверженность дипломатии и приложить усилия для немедленного прекращения военных действий путем прямых переговоров с Украиной", - отметила она.

Атака дронов на Польшу - что известно

Напомним, 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в его страну залетело 19 российских дронов, сбили только 4 из них. По его словам, нарушения воздушного пространства не были случайными или связанными с навигационными сбоями - на этот раз беспилотники намеренно летели с территории Беларуси.

Также стало известно, что во время российской атаки в Польше дрон упал на жилой дом. Обломки дрона повредили крышу здания и автомобиль, припаркованный рядом. По информации местных властей, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Уже 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Альянс запускает операцию "Восточный страж" из-за дроновую атаку РФ на Польшу. Он отметил, что НАТО не может допустить, чтобы российские беспилотники входили в воздушное пространство союзников.

""Восточный страж" будет сосредоточен прежде всего на защите территории Альянса. И пока я не вижу конфликта между поддержкой, которую отдельные страны оказывают Украине, и тем, что они предлагают сделать для этих усилий", - сказал Рютте.

Вас также могут заинтересовать новости: