Напомним, что для сбития дронов РФ привлекалась авиация стран НАТО.

В ночь на 10 сентября во время массированной атаки по Украине многочисленные российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Для сбития беспилотников привлекалась авиация стран НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал этот инцидент. Как сообщает Clash Report, американский лидер не исключает, что произошла "ошибка".

"Возможно, это была ошибка. Но, независимо от этого, я не доволен ничем, что касается этой ситуации", – заявил он.

Видео дня

Президент США выразил надежду, что "это скоро закончится".

Напомним, что ранее Трамп проигнорировал вопросы журналистов относительно инцидента с российскими дронами в небе над Польшей.

Атака дронов РФ на Польшу

Как известно, 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Несколько из них были сбиты – для этого задействовали авиацию стран НАТО.

Bloomberg сообщает, что военный альянс готовит ответ на атаку дронов в Польше. А координировать эти меры будет верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что американский президент Дональд Трамп должен осознать, что попытки "по-доброму договориться" с российским диктатором Владимиром Путиным не имеют перспектив.

"Президенту Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Вместо прекращения огня, на которое надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только больше и больше беспилотников – сначала против Украины, а теперь и против НАТО", – подчеркнул глава польского МИДа.

Вас также могут заинтересовать новости: