Журналисты обнаружили три одинаковых кабинета диктатора в разных резиденциях, которые выдавали за один и тот же - следы выдали детали интерьера.

Кремль много лет скрывал настоящее местонахождение Владимира Путина, используя специально созданные "кабинеты-двойники". Как выяснили журналисты расследовательского проекта "Система", для российского диктатора обустроили по меньшей мере три идентичные комнаты в разных уголках России - в Ново-Огарево, Сочи и на Валдае.

Главные доказательства существования трех разных кабинетов: дверная ручка, декоративная линия на стене и папка для бумаг.

Расследователи проанализировали десятки часов эфиров программы "Москва.Кремль.Путин", архивы сайта Кремля, документы госзакупок и планы зданий. Они установили, что с 2015 года для Путина создавали точные копии его подмосковного кабинета, чтобы скрыть, где именно он находится в определенный момент.

Хотя кабинеты выглядят одинаково, журналисты обнаружили мелкие, но красноречивые различия:

в сочинском - другое расположение ручки на двери, вентиляции и линии шва на стене;

в валдайском - термостат и цвет столешницы отличаются от остальных;

в ново-огаревском - первоначальный оригинал с 2015 года.

В один день Путин может сниматься в кабинете с одним "ремонтом", потом - в том же, но с другим "ремонтом" и наконец, снова в прежнем, иронично отмечают авторы расследования.

По подсчетам журналистов, только в валдайском кабинете Путин провел около 130 официальных мероприятий, преимущественно через видеосвязь.

С февраля 2023 года диктатор прекратил пользоваться сочинским кабинетом - после того, как опасался атак украинских дронов. А с начала 2025 года - и кабинетом в Ново-Огарево. Только осенью 2025 года он начал изредка возвращаться в свои резиденции.

Что предшествовало

9 сентября журналисты заметили, что Путин мог находиться именно в Сочи, когда по городу ударили украинские беспилотники. Впоследствии в Кремле фактически подтвердили, что во время атаки диктатор действительно был в районе Сочи.

