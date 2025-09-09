Известно, что в Сочи находится резиденция российского диктатора "Бочаров ручей".

В ночь на 9 сентября дроны атаковали российский город Сочи. По информации российского издания "Агентство. Новости", в этот момент в городе мог быть российский диктатор Владимир Путин, который приехал перед атакой.

Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки БпЛА погиб один человек, а именно мужчина, который был за рулем машины, куда попали обломки сбитого дрона.

По его словам, также было повреждено около шести частных домов, однако из заявлений официальных лиц и публикаций в СМИ не понятно, где именно это произошло.

СМИ сообщает, что ночью над Сочи трижды включались сирены воздушной тревоги. Более того, аэропорт города закрывался более чем на 30 минут.

"Всего за ночь, по данным российского Минобороны, военные сбили над Краснодарским краем два БпЛА. Еще 15 дронов сбили над Черным морем, семь - над Белгородской областью, три - над Курской областью, два - над Крымом, по одному - над Тамбовской и Воронежской областями", - добавили в "Агентство. Новости".

Журналисты считают, что во время атаки в Сочи мог находиться Путин. Перед обстрелом из этого города он участвовал по видеосвязи во внеочередной встрече БРИКС.

"За несколько часов до этого в Сочи прибыл Ил-96-300ПУ летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-96024, свидетельствуют данные Flightradar24. Именно на этом самолете президент летал на Аляску на встречу с Дональдом Трампом. Согласно данным Flightradar24, президентский борт до сих пор находится в Сочи", - подчеркнули в сообщении.

Издание напомнило, что в Сочи находится резиденция российского диктатора "Бочаров ручей". Ранее Путин мог жить в городе неделями, однако после того, как в Сочи начали долетать украинские беспилотники, он почти не посещал город.

"Например, когда в ноябре 2024 года он все же посетил Сочи ради речи на Валдайском клубе, он, вероятно, провел в городе только день и ночевал в самолете", - отметили журналисты.

Другие атаки на Сочи

Ранее Генштаб сообщил, что 3 августа ВСУ поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи". На территории объекта поднялся сильный пожар. Известно, что на аэродроме также размещалась армейская авиация российских захватчиков.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал врага и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины", - добавили в Генштабе.

Также в конце июля сообщалось, что российское Сочи атаковали дроны. Тогда росСМИ писали, что город подвергся крупнейшей атаке за все время полномасштабной войны России против Украины.

"Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе", - писал тогда глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

