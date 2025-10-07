Траур был объявлен после приземления самолета с гробами ликвидированных российских оккупантов в городе.

В якутском городе Покровск Хангаласского улуса (района) объявили траур с 7 по 9 октября по ликвидированным на войне против Украины россиянам. На одной из улиц будут приспущены флаги, все развлекательные мероприятия отменены, а школьные занятия начнут с минуты молчания.

Как пишут росСМИ, об этом решении объявил мэр Покровска Виктор Константинов. Интересно то, что 7 октября российский диктатор Владимир Путин отмечает 73-летие.

Отмечается, что траур был объявлен после приземления самолета с гробами ликвидированных российских оккупантов. Мэр Покровска не уточнил, сколько имеено тел россиян привезли.

Российские пропагандисты уже назвали решение Константинова "жесткой политической акцией", заявив о том, что мэр Покровска якобы специально решил объявить траур именно в день рождения Путина.

"Почему именно сегодня, 7 октября 2025 года, объявлен трехдневный траур?Что это? Простое совпадение, следствие неопытности нового мэра Покровска и его команды или жесткая политическая акция от партии?", - пожаловались в одном из российских пропагандистских пабликов в Telegram.

Потери РФ на войне против Украины - что известно

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 7 октября, на войне против Украины погибли около 1 117 360 россиян. Также оккупанты потеряли много техники в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады Нацгвардии "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал, что ежедневные потери российских оккупантов остаются крайне высокими. По его словам, из сотни оккупантов, которых отправляют штурмовать позиции ВСУ, примерно 5-10 солдат доходят до той точки, где они просачиваются сквозь линию боевого соприкосновения.

