Во временно оккупированном Мелитополе бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели операцию, в ходе которой были уничтожены вражеский автомобиль УАЗ "Буханка" и не менее четырех российских операторов БПЛА. Подробности сообщили в ГУР МО Украины.

Отмечается, что операцию провели 27 сентября на закрытой охраняемой военной базе в Мелитополе. Она расположена на территории авиагородка.

По данным ГУР, внутри автомобиля находились по меньшей мере четыре российских военнослужащих, которые были операторами дронов.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине", - говорится в сообщении.

Бойцы ГУР в Крыму поразили три вертолета и дорогую РЛС россиян

Ранее дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили очередную удачную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив дорогостоящую технику российских оккупантов. Отмечается, что были поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8 и дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "Небо-У.

Известно, что операцию осуществило спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки".

