Как старшего брата Россию в Беларуси воспринимает только действующий президент Александр Лукашенко и небольшой процент населения.
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Об этом рассказала белорусская певица и оппозиционерка Анастасия Шпаковская, также известная как Naka, в эфире телеканала "Украина 24". Она отметила, что Лукашенко устроил геноцид своего народа, и объяснила, почему уехала из страны.
"Как старшего брата Россию в Беларуси воспринимает только сам Лукашенко и какой-то небольшой процент населения. Я видела этих людей и знаю, что их очень мало. Остальные категорически против интеграции с Россией, они за независимую демократическую Беларусь, используют все свои мирные ресурсы для достижения свободы", - заявила Шпаковская.
Оппозиционерка прокомментировала перформанс в Беларуси, где участвовали полуголые активистки, обмазанные красной краской с плакатом "власть нас убивает".
Как пояснила певица, перформанс с ее участием был посвящен "геноциду белорусского народа диктатором Лукашенко, всем тем пыткам, изнасилованиям, избиениям, истязаниям, которым подвергались белорусы, которые до сих пор продолжают находиться под прессингом".
"Важно отметить, что ни одного уголовного дела по факту насилия и издевательств не было возбуждено. А мирные люди находятся в тюрьме по вымышленным свидетельствам людей в балаклавах. Мы даже не знаем, кто эти люди. Ранее была сделана куча всяких ярких акций, был прессинг, и я вынуждена была уехать", - рассказала она.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
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