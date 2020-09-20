Оппозиционерка рассказала о настроениях в Беларуси / фото REUTERS

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Об этом рассказала белорусская певица и оппозиционерка Анастасия Шпаковская, также известная как Naka, в эфире телеканала "Украина 24". Она отметила, что Лукашенко устроил геноцид своего народа, и объяснила, почему уехала из страны.

"Как старшего брата Россию в Беларуси воспринимает только сам Лукашенко и какой-то небольшой процент населения. Я видела этих людей и знаю, что их очень мало. Остальные категорически против интеграции с Россией, они за независимую демократическую Беларусь, используют все свои мирные ресурсы для достижения свободы", - заявила Шпаковская.

Оппозиционерка прокомментировала перформанс в Беларуси, где участвовали полуголые активистки, обмазанные красной краской с плакатом "власть нас убивает".

Перформанс в Беларуси против режима Лукашенко / фото ukraina24.segodnya.ua

Как пояснила певица, перформанс с ее участием был посвящен "геноциду белорусского народа диктатором Лукашенко, всем тем пыткам, изнасилованиям, избиениям, истязаниям, которым подвергались белорусы, которые до сих пор продолжают находиться под прессингом".

"Важно отметить, что ни одного уголовного дела по факту насилия и издевательств не было возбуждено. А мирные люди находятся в тюрьме по вымышленным свидетельствам людей в балаклавах. Мы даже не знаем, кто эти люди. Ранее была сделана куча всяких ярких акций, был прессинг, и я вынуждена была уехать", - рассказала она.

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Автор: Андрей Василюк