Она отметила, что Лукашенко устроил геноцид своего народа.

Как старшего брата Россию в Беларуси воспринимает только действующий президент Александр Лукашенко и небольшой процент населения.

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Об этом рассказала белорусская певица и оппозиционерка Анастасия Шпаковская, также известная как Naka, в эфире телеканала "Украина 24". Она отметила, что Лукашенко устроил геноцид своего народа, и объяснила, почему уехала из страны.

"Как старшего брата Россию в Беларуси воспринимает только сам Лукашенко и какой-то небольшой процент населения. Я видела этих людей и знаю, что их очень мало. Остальные категорически против интеграции с Россией, они за независимую демократическую Беларусь, используют все свои мирные ресурсы для достижения свободы", - заявила Шпаковская.

Оппозиционерка прокомментировала перформанс в Беларуси, где участвовали полуголые активистки, обмазанные красной краской с плакатом "власть нас убивает".

Как пояснила певица, перформанс с ее участием был посвящен "геноциду белорусского народа диктатором Лукашенко, всем тем пыткам, изнасилованиям, избиениям, истязаниям, которым подвергались белорусы, которые до сих пор продолжают находиться под прессингом".

"Важно отметить, что ни одного уголовного дела по факту насилия и издевательств не было возбуждено. А мирные люди находятся в тюрьме по вымышленным свидетельствам людей в балаклавах. Мы даже не знаем, кто эти люди. Ранее была сделана куча всяких ярких акций, был прессинг, и я вынуждена была уехать", - рассказала она.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Андрей Василюк