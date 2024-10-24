В Казани завершился саммит БРИКС, на который Путин возлагал колоссальные надежды. Еще бы, ведь еще и год председательства РФ в организации. Для Российской Федерации необходимо было продемонстрировать "поддержку" со стороны этого образования и, по возможности, навязать свою повестку внутри БРИКС. Среди ключевых направлений:

1) Борьба с санкциями и выстраивание на основе организации экономической системы, которая сознательно не реагирует на попытки США и ЕС вводить санкции в отношении ряда государств.

Для Путина было крайне важно получить нечто вроде резкой антизападной декларации.

2) Сформировать договорную базу кредитования и системы передачи технологий внутри БРИКС. Проще говоря, попытаться угрожать созданием "берлинской стены" в экономике, где не-западные государства будут использовать, в первую очередь, собственную технологическую базу, которая с годами будет отдаляться от условно "западной". Что создаст предпосылки для условной "берлинской стены" и в мировой политике.

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3) Заявить о дедоларизации и, по возможности анонсировать новую "цифровую валюту". Причем в этом направлении активно работала и информационная машина, убеждая аналитиков и политиков, что это дело решенное.

4) Важное и политическое - сыграть на треке расширения БРИКС для того, чтобы включить в организацию новых членов. В первую очередь, тех, кто будет голосовать синхронно с Россией. То есть, усилить собственный вес в структуре. Тем более, что печальный опыт потери контроля над ШОС у Путина уже есть.

5) Получить демонстрацию поддержки в войне против Украины.

В реальности случилось несколько иное. Пройдемся по пунктам в обратном порядке.

Упоминание в финальных документах о недопустимости масштабирования войны. Часть аналитиков в Украине восприняло это как заявление о недопустимости ударов по территории РФ. Но давайте вспомним, как работает РФ перед важными переговорами. А именно концепцию "эскалация ради деэскалации" и так называемая фланговая дипломатия и периферийные кризисы.

Россия с радостью создает дополнительные проблемы в других регионах, чтобы в случае переговоров предложить "решить все в комплексе", где уступки по второстепенным для себя направлениям обменять на уступки по ключевому. Африка, Йемен, Хамас, Хезболла, Иран - задайте вопросы о сроках, когда началась эскалация. Потом почитайте самого Путина и его окружение, которые говорят о риске масштабирования войны, фактически (как и ядерным оружием) пытаясь пугать партнеров Украины (и не только).

И тут мы имеем скорее заявление, не слишком приятное для Путина, чем следование его линии. Для стран БРИКС, например, проблема Йемена во многом более важная, чем война в Украине. Угроза дестабилизации Ближнего востока тоже.

Сюда же добавим отсутствие в документах упоминание о "российских предложениях". Есть заявление о необходимости урегулировать в соответствии с уставом, целями и принципами ООН. А это, на минуту, и территориальная целостность.

Усиление РФ в БРИКС - с этим большая беда. Кремль рассчитывал на Беларусь, Сербию, страны Центральной Азии, Венесуэлу, возможно, Африканские государства из зоны российского влияния. Все эти страны могли создать пул голосов, дающий РФ возможность диктовать свою повестку. Но еще перед саммитом Казахстан вдруг заявляет, что членство в БРИКС на данном этапе не является ключевой задачей. Остальные государства региона тоже достаточно холодны к идее (что может показаться странным, если учесть опыт предыдущего саммита). Беларусь заявляет о намерении вступить, но довольствуется задачей получения статуса партнера.

Почему? Ответ в позиции КНР и Индии. Китай занят трансформацией ШОС в свою и только свою структуру, ограничивая влияние России. И создавать на данном этапе проблемы в БРИКС в виде "российской фронды" не намерен. Поэтому государства-партнеры Пекина (даже те, где есть существенное влияние Кремля) резко умерили аппетиты.

Финансовая сфера: кредиты и своя валюта. Наиболее хайповая тема. В реальности стороны анонсировали увеличение взаимного кредитования в национальных валютах. Что и так происходит, и является политикой КНР, Индии и ЮАР (в Африке) по усилению своих валют и политического влияния. Де-факто, анонсировано, что денег будет больше.

"Священная корова" Кремля в виде "новой цифровой валюты" так и осталась мечтами Путина и политическими галлюцинациями сидящих на российских якобы "инсайдах". Ну, и символической купюрой, которую российский президент пытался дарить участникам саммита.

Это не означает, что идея не имеет права на жизнь. Она может быть реализована. Но лишь по завершении политики усиления влияния национальных валют КНР, Индии, ЮАР. Либо провала таковой настолько, что потребуется новый механизм обеспечения взаимных расчетов. Хотелки Кремля на данном этапе партнеров не интересуют.

То же касается и мировой торговли, санкций. Государства БРИКС, естественно, заявили о проблеме, но не стали повышать ставки.

Таким образом, БРИКС действительно постепенно трансформируется в международную структуру, аналогичную по своему потенциальному влиянию с G-7. Но при этом страны-участницы не горят желанием создавать "антизападный блок".

Влияние государств БРИКС растет. Но организация не превращается в "политический блок" (как этого хотелось бы Путину) хотя бы потому, что она объединяет достаточно разные по своей политической системе государства.

БРИКС действительно постепенно подходит к моменту превращения в мощную систему экономического взаимодействия. Но при этом не горит желанием выступать в роли "политического противника" для стран условно "западной цивилизации". Тут речь идет, скорее, о совместном продвижении интересов стран-участниц.

И, наконец, казанский форум БРИКС показал, что страны участницы не горят желанием предоставлять России площадку для своего геополитического усиления.

РФ - часть организации, и на сегодня это один голос из девяти (ну, или 2 на 7, если РФ голосует синхронно с Ираном). Менять баланс и усиливать возможности Кремля ключевые участники БРИКС не спешат.

А вот расширять организацию на следующих этапах, когда РФ уже не сможет формировать "пул зависимых" при голосовании, вероятнее всего, будут.

В 2025 году председательство в БРИКС отойдет, вероятно, Бразилии. И это будет уже совсем другая повестка.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего