Джонсон заявил, что в предложении Трампа нет ничего, что могло бы реально остановить очередное российское вторжение.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковал "мирный план" президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в Facebook после ночной массированной атаки России на Украину.

"Путин без разбора расправляется с мирными жителями Украины, убив и ранив 100 человек в Киеве, включая детей", - написал Джонсон.

По его словам, согласно предлолжению Трампа, за такие преступления Путин получает вознаграждения - сохранение за Россией захваченных территорий, контроль судьбы Украины в виде запрета ее членства в НАТО, отмена санкций, экономическое партнерство с Америкой и возможность восстановить свои вооруженные силы для следующего нападения на Украину через несколько лет.

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"Что касается Украины - каково их вознаграждение за ужасные жертвы, на которые они пошли - ради, как им бесконечно говорили, свободы и демократии во всем мире? Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами, они ничего не получают. Что в этом соглашении может реально остановить третье российское вторжение? Ничего", - возмутился Джонсон.

По словам бывшего премьера Британии, необходимо предоставить должным образом профинансированные гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить новые злодеяния российского диктатора Владимира Путина. И такие гарантии, как отметил Джонсон, должны предоставить Великобритания, США и все западные союзники.

"Мирный план" Трампа

Как писал УНИАН, в СМИ ранее появились сообщения о том, что предложенный Трампом "мирный план" предусматривает признание Крыма и почти всех захваченных украинских территорий российскими, а также отмену санкций против РФ.

Европа категорически против некоторых пунктов "мирного плана" Трампа. По данным Reuters, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские державы подробно изложили США свои взгляды на не подлежащие обсуждению аспекты потенциального мирного соглашения.

В то же время, издание The Economist пишет, что США продают "мирный план" по Украине, но его никто не покупает. Журналисты отметили, что что никто не одобрил предложения Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает захват Крыма Россией, а в РФ пока тоже не приняли план президента США.

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