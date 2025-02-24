Джонсон отметил, что Трамп пытается своими заявлениями убедить европейских партнеров оказывать больше помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп говорил о том, что не против отправки миротворческих войск в Украину после завершения войны.

Об этом заявил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время Специальной встречи YES в Киеве.

"Трамп сказал, что не против миротворцев в Украине. Давайте присоединим это к позиции Франции и сделаем это", - сказал он.

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Джонсон отметил, что Трамп пытается своими заявлениями убедить европейских партнеров оказывать больше помощи Украине. Они призвал слушать то, о чем говорит президент США, а также нарабатывать собственные решения для противостояния угрозам.

"Американцы, говоря об Украине, все рисуют в черно-белом цвете. Нельзя так делать. Это должна быть суверенная страна, преданная делу присоединения к НАТО... Думаю, Путин в конце концов проиграет, а Украина победит", - подчеркнул экс-премьер-министр Великобритании.

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Ранее в The Wall Street Journal писали, что Британия и Франция планируют разместить 30 тысяч миротворцев в Украине. Этот план не предусматривает прямого военного участия США.

Кроме того, в Британии рассказали, сколько миротворцев будет достаточно для безопасности Украины. Предполагается, что интенсивное использование дальней разведки может сократить потребность в солдатах на линии фронта с Россией.

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