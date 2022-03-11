Ранее стало известно о соответствующем требовании Генпрокуратуры РФ.

Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети Instagram для пользователей на территории РФ, как того требовала Генпрокуратура РФ.

Об этом сообщили на странице Роскомнадзора в Telegram.

"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен", - говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что в социальной сети якобы распространяются информационные материалы с "призывами к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".

Ранее сегодня стало известно, что Генпрокуратура страны-оккупанта требует от Роскомнадзора признать компанию Meta (материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.

Обновленная политика Meta: что известно

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил, что с 11 марта компания снимает в своих социальных сетях определенные запреты.

Так, Meta временно разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах публиковать сообщения, содержащие призывы к насилию против российских солдат в контексте их вторжения в Украину, а также с призывом к смерти президента России Владимира Путина или белорусского диктатора Александра Лукашенко (если без указания на место нахождения цели и метод выполнения покушения).

Позволять будут и сообщения с пожеланиями смерти российским оккупантами как форму политического выражения в период российско-украинской войны.

В то же время модераторы и дальше будут накладывать санкции на посты, в которых пользователи будут призывать к насилию против гражданских, в том числе россиян.

В России возмутились таким решением. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал платформе "последствия".

Ранее Instagram перестал показывать подписки и подписчиков пользователей из РФ и Украины, чтобы защитить сообщества в этих странах.

Посты СМИ с меткой "Медиа, контролируемые государством" в Instagram теперь не показывает в рекомендациях, их аккаунты найти сложнее, а их стикер-ссылки теперь сопровождаются плашкой с предупреждением о статусе СМИ.

Кроме того, Meta запрещает российским государственным СМИ монетизировать свои платформы.

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