Решение принято из-за закона о фейковых новостях.

T ikTok временно останавливает работу в России / фото REUTERS

Социальная сеть TikTok временно останавливает работу в России из-за закона о фейковых новостях.

Об этом сообщается на странице соцсети в Twitter.

"В свете нового российского закона о "фейковых новостях", у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассмотрим последствия этого закона для безопасности. Это не повлияет на нашу службу обмена сообщениями в программе", - говорится в сообщении.

В TikTok отметили, что безопасность их сотрудников и пользователей является наивысшим приоритетом.

"Мы будем продолжать оценивать обстоятельства, развивающиеся в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью восстановить наши услуги с безопасностью как нашим главным приоритетом", - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) приняла решение о блокировка доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации.

Россия заблокировала социальную сеть Тwitter.

Компания Abobe (разработчик Photoshop, Illustrator, InDesign и других программ) заявила, что прекращает работу в РФ.

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