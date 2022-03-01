В ЕС не смогут получить доступ к страницам или контенту, опубликованному RT и Sputnik.

Facebook и TikTok ограничили доступ к контенту телеканала Russia Today и агентства Sputnik на своих платформах. Меры предпринимает Google и Tw

Как сообщил вице-президент материнской компании Facebook Meta Ник Клегг в Twitter, компания получила запросы от ряда правительств и ЕС о принятии дальнейших мер в отношении российских СМИ, контролируемых государством.

"Учитывая исключительный характер текущей ситуации, в настоящее время мы будем ограничивать доступ к RT и Sputnik на территории ЕС", - сказал Ник Клегг,

Представитель TikTok сообщил изданию NPR, что оно также блокирует эти СМИ в ЕС. Люди, использующие приложения социальных сетей в странах ЕС, не смогут получить доступ к страницам или контенту, опубликованному RT и Sputnik.

Google Europe также сообщает, что в связи с продолжающейся в Украине войной немедленно блокируют каналы RT и Sputnik в YouTube по всей Европе.

"Нашим системам потребуется время, чтобы полностью развернуться. Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять оперативные меры", - говорится в сообщении.

Twitter начал маркировку аккаунтов сотрудников Sputnik и других пропагандистских СМИ. Кроме того, соцсеть начала снижать видимость такого контента, сообщила администрация соцсети.

В воскресенье президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете этих двух СМИ, назвав их "кремлевской медиа-машиной".

"Государственные Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании больше не смогут распространять свою ложь, чтобы оправдать войну Путина", — комментировала она.

RT и Sputnik накопили большое количество подписчиков в Facebook, Instagram и YouTube. Только у телеканала RT более 7 миллионов подписчиков на главной странице в Facebook и 4,6 миллиона подписчиков на основном канале в YouTube.

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