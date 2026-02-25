В Турции разбился F-16: пилот погиб (видео)

Плановый полет закончился трагедией. Обломки самолета разлетелись на сотни метров.

В Турции боевой самолет F-16 упал на автомобильное шоссе, вызвав масштабный пожар. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, самолет около 1:00 ночи по местному времени совершил взлет с главной авиабазы в Баликесире. После взлета связь с бортом была потеряна.

Истребитель упал в районе трассы Измир-Стамбул. Движение на шоссе было перекрыто, а обломки самолета разлетелись на сотни метров, вызвав сильный пожар, сообщает местное издание Yeni Akit.

К сожалению, пилот погиб. Причину аварии устанавливает специальная комиссия по расследованию авиакатастроф.

Катастрофы F-16 - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июня прошлого года в Украине разбился истребитель F-16, его пилот Максим Устименко погиб. Это произошло из-за чрезвычайно сложной боевой ситуации.

Устименко успел сбить семь российских "Шахедов", прежде чем произошла катастрофа. Если бы у пилота F-16 в той ситуации был хотя бы один шанс выжить, он бы обязательно им воспользовался, потому что речь идет о действительно грамотном и талантливом летчике, отметило его командование.

