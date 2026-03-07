Турция может развернуть истребители F-16 на Кипре, - Reuters

Такой шаг является одной из мер, рассматриваемых в рамках поэтапного планирования, сообщил источник издания.

Турция рассматривает возможность развертывания истребителей F-16 на Кипре. Об этом сообщил представитель министерства обороны страны для Reuters.

Он отметил, что такой шаг является одной из мер, рассматриваемых в рамках поэтапного планирования, проводимого с целью обеспечения безопасности "отдельного турецкого кипрского государства на севере острова в условиях распространения конфликта в регионе".

Накануне в Минобороны Турции заявили, что приоритетом страны на фоне эскалации на Ближнем Востоке является прекращение атак в регионе и мирное урегулирование конфликтов путем дипломатии. В то же время, несмотря на обострение ситуации, массовых миграционных потоков из Ирана на границе с Турцией нет.

"Вдоль линии границы между Турцией и Ираном не наблюдается никакого скопления людей или необычной активности из-за конфликта между Ираном, Израилем и США. Вдоль всех наших границ, включая иранскую, принимаются усиленные меры безопасности, необходимые меры предосторожности против потенциальных рисков", - добавили в сообщении.

Также в Минобороны страны подчеркнули, что вооруженные силы Турции готовы к любым возможным сценариям из-за событий в регионе.

Турция и ситуация на Ближнем Востоке

Ранее Турция сообщила, что противовоздушная оборона НАТО уничтожила иранскую баллистическую ракету, которая направлялась в турецкое воздушное пространство.

В свою очередь Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг, что он запускал ракеты по Турции, добавив, что Исламская Республика уважает суверенитет "дружественной" Турции.

После этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался по поводу применения 5 статьи альянса. По его словам, сейчас никто это не обсуждает, однако он считает, что этот инцидент является "серьезным".

