По мнению бывшего госсекретаря США, президент Дональд Трамп имеет много инструментов, чтобы надавить на Россию.

Страны Европы должны прекратить покупать российскую нефть и ввести реальные санкции против России. Об этом в эфире телеканала Fox News сказал Майк Помпео, бывший государственный секретарь США в первой администрации Дональда Трампа.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин имеет "нулевую заинтересованность" в любом переговорном урегулировании. Глава Кремля будет придерживаться такой позиции, пока это не будет стоить ему "колоссальной цены".

Помпео считает, что президент США Дональд Трамп, и особенно Европа, должны отреагировать "болезненными инструментами, реальными санкциями".

Видео дня

"Европейцы не должны покупать российскую нефть. Это безумие, что они до сих пор финансируют эту войну", – отметил он.

Также он добавил, что китайские банки "финансируют эту войну".

По его убеждению, в арсенале президента Трампа есть много инструментов, чтобы повлиять на Россию. В том числе речь идет о предоставлении разрешения на дальнобойные удары по территории РФ.

Санкции против России: другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что отдельные европейские страны должны прекратить помогать выживать российской экономике.

Он также говорил о необходимости того, чтобы Европа перешла к большему давлению на Москву. В частности, речь идет о невозможности покупки российской нефти и газа, чтобы не финансировать РФ.

В то же время в ЕС сейчас работают над новым 19-м пакетом санкций против РФ. К этому времени новая администрация Трампа так и не ввела жестких санкционных мер против РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: