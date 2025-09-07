Зеленский заявил, что у агрессора нужно отобрать его же оружие.

Для прекращения войны необходимо, чтобы США и Европа оказывали большее давление на Россию. Тем не менее некоторые союзники все еще помогают российской экономике. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

"Я очень благодарен всем партнерам. Но некоторые из них продолжают покупать российские нефть и газ. И это нечестно... Поэтому мы должны прекратить покупать любую энергию у России", - сказал он.

Зеленский добавил, что на российского диктатора Владимира Путина необходимо оказывать дополнительное давление.

"Это только один из способов остановить убийцу. Нужно отобрать у него его же оружие. Его оружие - это энергетика", - подчеркнул президент Украины.

США готовы к введению более жестких санкций против России

Напомним, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России. Он сделал это заявление после массированного ночного удара России по Украине.

Ранее министр финансов США Скотт Бессант сказал, что Вашингтон готов усилить давление на Россию. Тем не менее нужно, чтобы это сделали и европейские партнеры.

По мнению Бессанта, дальнейшие вторичные санкции и тарифы для стран, которые покупают российскую нефть, приведут экономику РФ к "полному коллапсу".

