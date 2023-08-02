Тихановская предположила, что "вагнеровцы" могут быть использованы по-разному.

Лидер беларуской оппозиции Тихановская считает, что "президент" Александр Лукашенко не знает, что делать с "вагнеровцами", которые заполонили Беларусь, в вот Путин имеет на наемников весьма конкретные планы.

По ее словам, это явное нагнетание обстановки.

"Никто точно не знает, какая на самом деле цель нахождения ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Мы знаем, что недавно прибыла 14-ая колонна наемников, в Беларуси находится 3800-4000 человек, колонны продолжают прибывать, но они прибывают без тяжелой техники. Но, конечно, это все выглядит как с координированная Кремлем операция, опять же повторю, сам Лукашенко не знает, что с этим делать. Его просто поставили перед фактом, что к вам прибывают, а он рад услужить", - сказала она в эфире.

Тихановская предположила, что "вагнеровцы" могут быть использованы по-разному.

"Ими можно создать постоянное давление на Польшу, Литву, возможно они будут задействованы для провокаций, возможно Лукашенко надеется, что они помогут защитить самого Лукашенко, но главное, что "вагнеровцы" – это еще один способ Кремля контроля над Беларусью", - добавила Тихановская.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - подробности

После попытки мятежа и "похода на Москву" наемники ЧВК "Вагнер" вместе с ее руководством "переехали" в Беларусь, где был разбит полевой лагерь. В настоящее время в Беларуси насчитывается более 5 тысяч "вагнеровцев".

Группа членов частной военной компании "Вагнер" была переброшена в сторону так называемого Сувальского перешейка (коридора). Соседние Польша и Литва начали готовиться к угрозе со стороны Беларуси.

Появился спутниковый снимок полигона под беларускими Осиповичами, где базируются боевики ЧВК "Вагнера". Там сейчас продолжается строительство укреплений.

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