Москва вызвала посла Армении после визита Зеленского в Ереван

После приезда Зеленского Москва обвинила Ереван в предоставлении ему "трибуны".

Министерство иностранных дел России вызвало посла Армении Гургена Арсеняна после визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван.

В заявлении МИД РФ говорится, что Москве "категорически неприемлемо" предоставление украинскому президенту площадки в Армении "в рамках мероприятий под эгидой ЕС". Российская сторона также заявила о "справедливом возмущении" из-за отсутствия, по ее оценке, должной реакции официального Еревана на заявления Зеленского.

В российском ведомстве утверждают, что речь идёт о "террористических угрозах в адрес России", прозвучавших во время мероприятий в Армении. В Москве также заявили, что считают позицию армянских властей несоответствующей "партнерскому характеру российско-армянских отношений".

Визит Зеленского в Армению

Отметим, 4 мая в Ереване Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Украины поблагодарил армянского премьера за приглашение на саммит Европейского политического сообщества и поздравил армянскую сторону с проведением мероприятия. Как отмечается в публикации, это был первый визит украинского президента в Армению за последние 24 года.

Ранее Никол Пашинян заявлял о намерении Армении углублять сотрудничество с Европейским союзом и отмечал, что сближение с ЕС отвечает интересам страны.

Также сообщалось, что армянский премьер не примет участия в параде 9 мая в Москве. В пресс-службе главы правительства объяснили это началом парламентской избирательной кампании в Армении.

