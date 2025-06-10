Гаджизаде напомнил, что Азербайджан никогда не нападал на другие государства.

Азербайджан удивлен заявлением помощника российского диктатора Владимира Мединского, в котором он назвал Карабахский регион "спорной территорией", говоря о российско-украинской войне. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, пишет Report.

"К сожалению, помощник президента России сравнивает российско-украинскую войну с ситуацией, имевшей место в Карабахе. Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какого-либо государства и не вел агрессивных войн против какой-либо страны", - сказал он.

По словам Гаджизаде, Мединский в своем интервью каналу Russia Today исказил факты относительно бывшего армяно-азербайджанского конфликта. Он подчеркнул, что в Баку это вызывает сожаление и удивление.

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"Хотим напомнить, что Карабах - исконная азербайджанская земля. Россия сама признавала и признает Карабах территорией Азербайджана. В то же время, вызывает вопрос, что помощник президента страны, которая была сопредседателем Минской группы, либо не осознает, либо не хочет осознавать позицию своего государства по этому вопросу", - добавил спикер МИД Азербайджана.

Мединский заговорил об ударе "Орешником" по Украине

Ранее помощник российского диктатора Владимира Путина, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заговорил о применении ракеты "Орешник". По его словам, россияне требуют повторно ударить по Украине этой ракетой, в частности, по Львову и Киеву.

Помимо этого Мединский заявил, что Украина якобы причастна к "подрыву" пассажирского поезда в Брянской области.

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