В Главном управлении разведки сообщают, что это может быть частью глобальной стратегии.

Российские оккупанты, на фоне обострения ситуации с Азербайджаном, расширяет свое военное присутствие в Армении, сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По информации ГУР, в частности, было ускорено комплектование военной базы в Гюмри.

"С целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа. Личный состав набирают среди военнослужащих ВС РФ, проходящих службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму", - говорится в публикации ГУР в Telegram.

Также сообщается, что оккупанты активно ищут добровольцев среди народов Кавказа — в частности, в Северной Осетии и Адыгее.

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Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркивает, что этот шаг России является элементом "комплексной стратегии Кремля". Ее целью является дестабилизация глобальной ситуации в этом регионе.

"Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", — добавил он.

Другие новости о ситуации между Россией и Азербайджаном

Ранее УНИАН сообщал, почему Кремль атакует Азербайджан. Специальный корреспондент ИА Report.az Мубариз Асланов рассказал, что преступления, совершаемые российскими правоохранителями против азербайджанцев и представителей других народов Кавказа, давно не новость.

Кроме того, мы рассказывали, что именно россияне спровоцировали этот кризис. В самом начале лежит история с пассажирским самолетом Азербайджана, который был сбит над Чечней.

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