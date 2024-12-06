Россиянам "замаячил" "второй Афганистан". И снова в стиле "Харьковской катастрофы" - то есть прорыв там, где никто в Кремле не ожидал, ведь все успели отпраздновать победу и забыть о враге. Да, речь об Алеппо, или по-арабски - Халебе. Этот город стал настоящей бедой для Асада и Путина. Параллели между сирийским городом и украинским Харьковом на самом деле значительны.

Некоторые параллели есть и между украинским Херсоном и другим сирийским городом - Хамой, который повстанцы уже тоже успели освободить. Если "Алеппо за 3 дня", то Хама пусть будет "за неделю". Оттуда асадаты тоже "временно отступили" по единственной возможной дороге, где их преследовали повстанцы. Впрочем, в Хаме, в отличие от Херсона, нет больших рек, поэтому параллели не такие яркие.

Хотя именно этот город является символом сопротивления режиму Асада, ведь именно там более 10 лет назад началась сирийская революция, которая никак не может завершиться из-за вмешательства Кремля и Тегерана.

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Параллели между сирийскими и украинскими городами выглядят особенно мощно за счет того, что "вой на болотах" уже распространяется по всей "Немитой".

Якобы за потерей Алеппо стоят "украинские советники", о чем сначала написали РИА "Новости", а затем в турецком мониторинговом сообществе Clash Report вышло интервью (даже с инфографикой - для наглядности!) с одним из лидеров дроноводов повстанцев Абу Бакром.

Тот, вместе со своими бойцами, рассказывает, что, якобы, повстанцы сами обратились за консультациями к украинским разведчикам, а те помогли. Да еще как - предоставили чертежи комплектующих дронов и боеприпасов к ним, адаптированные для быстрой штамповки на 3D-принтерах, а также помогли развернуть систему передачи сигналов и наведения БПЛА на цели.

К чему ассадиты и россияне оказались совсем не готовы, и из-за чего их колонны несли значительные потери еще на подходе к зоне боевых действий. Даже один из главных военачальников Асада - генерал Сухейль аль-Гасан, который должен был с подкреплением спецназовцев защитить Хаму, был ранен уже на подходе к городу. Да, дроны - это важно.

Развал фронта у асадо-российско-иранских сил начался именно с Алеппо.

Именно Алеппо стал главной целью россиян и в 2015 году, где они впервые применили ту же тактику, которую использовали потом в Украине.

Речь о массированных неизбирательных бомбардировках и артобстрелах жилой застройки, куда потом, на руины, заходили малые пехотные группы наемников "вагнеров" и проиранского "шиитского ополчения".

ВКС РФ контролировали небо, военно-морской флот РФ - море, по которому происходило снабжение на больших десантных кораблях (благодаря базе в Тартусе, к которой повстанцы уже подошли на 80 км), а Хезбола и иранские "военные консультанты" во главе "шиитского ополчения" и наемников - землю. Все эти подходы россияне пытались использовать против украинцев.

Алеппо же - это главный экономический центр и наиболее густозаселенный город довоенной Сирии, который и сейчас свой потенциал сохраняет - там насчитывается 3,5-4 млн жителей. В Дамаске, для сравнения, 2,5 миллиона.

Это такой "город-рынок" на пересечении Сирии, Турции, Курдистана и ключевой экономический центр исторического региона Левант ("Шам" - по-арабски), где проходит сухопутная ветка того самого Шелкового пути из Центральной Азии и до Средиземного моря.

Еще важнее, что провинция Халеб, столицей которой является Алеппо - это главный центр военно-промышленного производства Сирии. Особенно важен городок Сфира на юге провинции, за который уже тоже идут бои. Его можно сравнить с украинским Изюмом по роли в ВПК Сирии.

Потеряв провинцию Халеб, Асад фактически потеряет собственный ВПК как полный цикл производства.

Поэтому, кстати, повстанцы затрофеили так много различной техники - ведь они захватили рембазы асадитов.

Также через Алеппо проходит возможный альтернативный маршрут для сухопутных поставок нефти из стран Персидского залива и Ирака в Турцию, что тоже важно для Ирана и РФ, ведь они сами - производители нефти, и никакие альтернативы им не нужны.

А вот что им крайне нужно - автомагистраль между тем же Дамаском и Ираном, которая идет мимо границы с Турцией и, пожалуй, обеспечивает самый большой поток иранских поставок асадитам. Без них режим Асада окажется под угрозой своего существования. Ведь одних только морских поставок от РФ сейчас точно будет недостаточно.

То есть, кто контролирует Алеппо и провинцию Халеб, тот и получает мощные "карты" в сирийских раскладах. Это похоже на ситуацию со Слобожанщиной, которая для Украины и России тоже крайне важна и, пока она остается неоккупированной, ни о каком контроле над Донбассом или победе в войне Кремль говорить не сможет. Поэтому так и рвется сюда, не считаясь с потерями.

Важность этого города показывает и то, что турки в 2015 году не побоялись сбить наглый российский самолет, который залетел на территорию Турции именно во время боев за сирийское пограничье на достаточно широком фронте от морского побережья до того же Алеппо. Россияне в ответ отказались на несколько месяцев покупать турецкие помидоры, но провоцировать турок перестали.

Тем не менее, Алеппо, благодаря воздушным ударам ВКС РФ, все же в 2016 году было потеряно, и только почти через 8 лет оппозиция смогла его вернуть.

Кстати, именно тогда россияне впервые массированно применили авиацию для ударов по гражданской водной и энергетической инфраструктуре, чтобы заставить защитников Алеппо сдаться.

Например, в сентябре 2016 года россияне целенаправленно разбомбили насосную станцию, из-за чего миллионное население города осталось без воды. Очень знакомая история уже по украинскому опыту.

На военную операцию в Сирии только в 2015-16 годах Кремль потратил около 35 млрд рублей, что по тогдашнему курсу составляло около 500 млн долларов. Однако потери россиян в людях и технике были крайне незначительными, что и способствовало нападению на Украину в будущем, ведь Путин и его "шобла" заверили сами себя, что с украинцами будет так же.

Официально МО РФ признало лишь 116 погибших. Наемников из целого ряда частных военных компаний они не считали. Однако уже есть публичный поименный список потерь РФ, с учетом наемников "Вагнера" и "Редута", где, в частности, были и граждане Украины из числа сепаратистов.

В целом, по подтвержденным данным, РФ потеряла от 485 до 506 убитыми. Но это именно подтвержденные данные - фактически перечень некрологов. Для сравнения, по данным проекта "Горюшко", по итогам только ноября 2024 года в РФ опубликовали 5,6 тыс. некрологов. В целом же некрологов на 1 декабря было зафиксировано 83,4 тысячи, а по состоянию на 5 декабря - уже 84,4 тысячи.

Плюс 48 тысяч заявок на ДНК-экспертизы от родственников пропавших без вести российских наемников, которые, вероятно, тоже уже не жильцы (ведь зачем тогда ДНК-экспертиза?), и что племянница Путина, а по совместительству - заместитель министра обороны РФ, озвучила публично. То есть, это не все пропавшие без вести, а только те, чьи тела нашли и чьи родственники хотят убедиться, что это, собственно, тела их сыновей, мужей или отцов.

Это цена продвижения ВС РФ "любой ценой" на Донбассе и Курщине, а также цена самоуверенности Путина, который "протестировал" свои войска сначала на сирийцах и Алеппо с Хамой, а потом решил, что с украинцами будет так же легко.

Конечно, к параллелям между Сирией и Украиной нужно относиться очень осторожно, ведь у нас война между двумя странами, а там война гражданская, между кучей группировок, которые воюют не только с Асадом, но и между собой. Тем не менее, эта история с Алеппо показывает наглядно, что сопротивление россиянам усиливается везде по миру именно благодаря тому, что они оказались неспособными достичь свои стратегические цели в Украине.

А зачем вообще Россия в 2015 году так рьяно лезла в Сирию на другом конце света? Потому что после "Крым наш" Путин почувствовал себя великим полководцем, а большинство россиян, которые поддержали аннексию украинского полуострова, показали свою гнилую хищную сущность - что они готовы к любым санкциям и экономическим ограничениям, что они готовы быть беднее, если это компенсируется захватом новых территорий и "величием".

То есть, пусть в нищете жить, но главное - соседа захватить, и чтобы НАТО их боялось. И Сирия выглядела для Путина хорошим продолжением после захвата Крыма и Донецка с Луганском, чтобы, на фоне кризиса после западных санкций, показать свое "величие". "Маленькая победоносная война" - это вообще "классика" российской внешней политики.

Именно поэтому роспроп с такой помпой и пафосом рассказывал россиянам о победах в Сирии. Как и "Крымнаш", по Сирии был создан победный миф. И именно поэтому столь болезненно россияне и Кремль сейчас переживают потерю своего влияния в этой далекой стране. Несмотря на продвижение на украинской территории, росСМИ сейчас заняты темой Сирии.

Потому что продвижение в Украине хоть и есть, но дается оно крайне тяжелой ценой. Любой здравомыслящий человек такие победы не воспримет. Ведь РФ получила продвижение в 2024 году только на 0,5% украинской территории, но потери получила огромные, которые все труднее скрывать.

А Сирия, пусть там РФ и проигрывает, неплохо от этого отвлекает российских "глубинариев".

Тут еще и с рублем проблемы и финансами в целом... У Кремля сейчас много тем, от которых нужно отвлекать тех, кто "вне политики". Но такое внимание к Сирии может сыграть с Кремлем "злую шутку" - если повстанцы подойдут к российской базе ВКС в Хмеймиме или к военно-морской базе в Тартусе, до которых повстанцам осталось около 50 км и 80 км соответственно.

Эти все перспективы также объясняют интерес отечественного ГУР, которое теперь ежедневно делает отчеты по ситуации в Сирии, с учетом потерь сирийского режима и россиян. Мы видим, что российско-украинская война становится все более глобальной, открывая новые фронты для россиян, которые становятся настоящей "Ахиллесовой пятой" для российского "Колоса".

Потеря Алеппо и поражения россиян в Сирии, как до того в Африке, позволяют нам и партнерам втыкать крайне ощутимые "иглы" в уязвимые места россиян, "расшатывая" их ресурсы, которые могли пойти на войну против Украины. А потеря Сирии для Путина может значительно ослабить его позиции в вероятных переговорах с Трампом, ЕС и Украиной.

Андрей Попов