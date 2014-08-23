Российские власти советуют гражданам переходить с iPhone на "отечественные телефоны"

Об этом сообщает РИА "Новости".

После выступления с лекцией на молодежном форуме «Селигер» один из организаторов подарил председателю Центризбиркома коробку с сувенирами, в которой были магниты, наклейки, чехол для iPhone с изображением русских городов и национальной символикой. Один из сувениров вызвал вопрос у Чурова.

«Зачем для iPhone чехольчик? Вы все знаете, что iPhone популярен, но надо постепенно от «айфонов» отказываться и переходить на отечественные аппараты. Может, они в перспективе даже лучше будут»,- сказал Чуров, рассматривая подарок.

Читайте такжеВ России доступ к Wi-Fi в общественных местах будет осуществляться по паспортуГлава ЦИК РФ добавил, что является сторонником того, чтобы магнитики и другие сувениры устанавливать на продукцию отечественного производства.