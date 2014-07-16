Путин договорился с Кубой о возврате мощного советского центра разведки

Москва отказалась от него в 2001 году, не имея средств на содержание комплекса за 10 тыс. км от Москвы и идя навстречу требованиям Вашингтона.

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Теперь же власти РФ сочли необходимым вернуться на расположенный всего в 250 км от побережья США центр, позволявший во времена СССР контролировать радио- и телефонную связь на значительной части территории "потенциального противника", сообщает Коммерсант.

Информацию о том, что Россия возвращается в Лурдес, подтвердили несколько источников во властных структурах РФ. По словам собеседников, Москва начала переговоры с Гаваной еще несколько лет назад, но резко активизировала их в начале этого года (российские военные провели несколько встреч с кубинскими коллегами), и в течение нескольких месяцев сторонам удалось снять все имевшиеся вопросы. Финализированы же договоренности были в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Гавану в прошлую пятницу. Тогда же было объявлено, что Москва списала 90% кубинского долга в размере около $32 млрд.

Радиоэлектронный центр в кубинском Лурдесе начал работу в 1967 году и эксплуатировался сначала СССР, а потом РФ до 2001 года, когда Москва отказалась от него, не имея средств на поддержание его работы и идя навстречу требованиям США.

Объект в Лурдесе являлся самым мощным советским центром радиоэлектронной разведки, расположенным за пределами национальной территории.

Его использование позволяло крайне эффективно выполнять задачи радиоразведки в интересах шестого управления ГРУ Генштаба, главного управления радиоразведки средств связи ФАПСИ, а также Службы внешней разведки и ВМФ (для связи с надводными кораблями и подлодками).

В свое время нынешний руководитель Кубы Рауль Кастро утверждал, что, благодаря Лурдесу, радиоэлектронная разведка Москвы получала до 75% всей информации о США. Эта цифра, вероятно, завышена, но комплекс, расположенный примерно в 250 км от побережья США, позволял контролировать радиоэфир на значительной части территории "потенциального противника".

В нынешних же условиях его удельная полезность еще более возрастет, так как, в отличие от СССР, у России отсутствуют средства космической радиоразведки и несопоставимы (по количеству соответствующих специальных кораблей) возможности радиоразведки флота