Яценюк: У Путина есть четкое задание – уничтожить Украину, но он просчитался

Выступая на совещании в Государственной фискальной службе Украины, Яценюк подчеркнул, что сейчас необходимо финансировать армию и оборону, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

«Кто-то сейчас начал называть это гибридной войной, кто-то – скрытой. Но убивают наших военнослужащих, террористы убивают мирных граждан и убивают страну. Убивают только потому, что мы с вами сказали: мы – свободные люди и свободное государство, мы хотим двигаться в Европу», - заявил премьер-министр Украины.

«У Путина было и есть четкое задание – уничтожить Украину, восстановить свое влияние на постсоветском пространстве. Ему не удалось реализовать этот план так, как они хотели. Они просчитались в Донецке, Луганске, Одессе, Харькове, Николаеве, Херсоне. Он (президент РФ Владимир Путин) просчитался. Аплодисментов российским триколорам не было», – сказал Арсений Яценюк.

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Однако это, по словам главы правительства, «не означает, что российский президент остановился».

«Теперь их план с политической дестабилизации, сепаратистской идеологии изменился на социальную и экономическую дестабилизацию. Те самые, которые принимали участие в митингах за Новороссию, уже начинают рассказывать о пенсии и зарплатах. Это те самые лица – агентура ФСБ, которая была сюда сослана десятки лет назад», - сообщил Арсений Яценюк.