Агентство Киселева окончательно скатилось с катушек: омские ниндзя призвали Порошенко прекратить АТО

В конце июля группа омских ниндзя намерена отправиться в Украину и призвать Петра Порошенко прекратить конфликт на востоке страны, пишет РИА Новости.

"Дорогой Петр Порошенко, если у вас есть мужество, то вы немедленно прекратите бесчинство, царящее в Донбассе, Луганске и в других городах на юго-востоке Украины", – говорится в письме лидера омского клуба ниндзюцу "Сёдзи" Бориса Штурова, которое цитирует агентство.

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В планы клуба входит розыгрыш театрализованных представлений на площадях Донецка и Луганска, "с целью показать бессмысленность военных действий".

"В бой возьмём камеры, мобильные телефоны и наши снаряды для кендо. Выступим незваными неофициальными миротворцами, глядишь, покажут нас по украинским СМИ. Я мечтал исполнить свой долг перед родным старшим поколением, а наши родные живут за три тысячи километров… Здорово, что нашел поддержку, когда обратился к ребятам. Если нам не ответят в течение двух-трёх недель, мы отправляемся", – рассказывает Борис в интервью на одном из сайтов, которое цитирует "РИА Новости".