Ходорковский готов отправиться в Украину, чтобы предотвратить кровопролитие

«В результате некомпетентных действий политиков мы оказались на грани того, чтобы быть вовлеченными в гражданскую войну в Украине. Это означает трагедии для миллионов российско-украинских семей, а также тяжелые последствия для внутренней ситуации в нашей стране и ее положения на международной арене. От этого кризиса пострадают все, - говорится в заявлении Ходорковского, которое цитирует Голос Америки. - У меня есть друзья-украинцы, в моей семье есть украинцы. Как и для многих из нас, для меня это личное дело».

«Я заявляю, что я готов отправиться в любое место в Украине в любое время по приглашению любого ответственного лица для того, чтобы предотвратить кровопролитие. Я считаю, что присутствие независимых и обладающих международной узнаваемостью фигур Украине в это время могут помочь предотвратить эскалацию конфликта», - отметил он.