ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса до конца года из-за аннексии Крыма

Парламентская Ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса и запретила россиянам занимать руководящие должности в ПАСЕ до конца года из-за поддержки российскими депутатами действий по оккупации и аннексии Крыма Москвой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, это решение принято во время слушаний на сессии ПАСЕ в Страсбурге, участия в которых российская делегация не принимала.

За такое решение проголосовали 145 членов ПАСЕ.

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"В январе мы вернемся к этому вопросу и запрет голосования может быть продлен. Должен быть поэтапный подход к вопросу санкций", - сказал докладчик Штефан Шеннах из Австрии.

Содокладчик ПАСЕ по Украине Мариэтта Пурбе-Лундин (Швеция) отметила, что "Совет Европы основан на ценностях и верховенстве права. Соблюдает ли Россия их? Нет! Руководствуется ли Россия нормами международного права? Нет! Голосовали ли депутаты российского парламента за непредоставление права Путину вводить войска на всю территорию Украины? Нет! Голосовали ли они против решения Путина присоединить Крым к России? Нет! Хочет ли Россия диалога? Нет!".

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"Российские делегаты даже не присутствуют в этом зале. Они не хотят деэскалации ситуации. Что хочет Россия - пол-Украины или всю Украину? Мы нуждаемся в более сильных санкциях, а не только в приостановке права голосовать для российской делегации", - сказала она.

Руководитель украинской делегации Иван Попеску заявил, что нельзя признавать ни крымского референдума об отделении от Украины, ни последующей аннексии полуострова Россией.

"Референдум в Крыму не может быть признан. Любое отделение частей государства возможно исключительно на основании всеукраинского референдума. Мы призываем к реагированию. Чтобы никто не оказался в нашей ситуации и не стал объектом российской интервенции", - сказал Попеску.

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Делегат от Норвегии Ингерд Шоу заявила: "Норвегия решительно осуждает аннексию Крыма. Но нужно ли нам прибегать к исключению российской делегации из ПАСЕ? Нет, этого не стоит делать. Исключение России из многосторонних механизмов - это не путь вперед. Но мы не можем стоять молча, когда международные нормы так грубо нарушаются".

В то же время, представители РФ заявили, что российская делегация не явилась на обсуждение ПАСЕ вопроса о пересмотре полномочий РФ в Ассамблее, потому что считает это "политическим фарсом".

"Мы считаем, что в этом политическом фарсе принимать участие бессмысленно. Мы не видим никаких причин, по которым мы должны принимать участие в этой инквизиции. Если они стремятся играть роль инквизиторов, пусть играют ее сами, а в данный момент мы обсуждаем, выходить ли вообще России или оставаться в Парламентской Ассамблее Совета Европы", - сказал журналистам руководитель российской делегации в ПАСЕ, председатель комитета Госдумы по иностранным делам Алексей Пушков.

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"У нас здесь есть друзья, которые понимают глубоко лицемерный и фиктивный характер этого обсуждения. Нам не хотелось бы их бросать, потому что они считают, что все-таки пребывание России в ПАСЕ - это важно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в среду ПАСЕ приняла резолюцию по осуждению российской оккупации и аннексии Крыма и призвала Москву вывести с полуострова свои вооруженные силы.