Лишь 10% россиян читают своим детям книги

Россию, некогда "самую читающий страну мира", сегодня уже нельзя назвать и просто читающей, констатировала на пленарном заседании VII сессии Общественно-педагогического форума "Просвещение в России: традиции и вызовы нового времени"президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая.

Вербицкая процитировала академика Петра Капицу: "Мы уперлись в очень сложный момент развития человечества: темпы развития техники очень высоки, наша способность жить в новой реальности заметно отстает".

Как пишет ИТАР-ТАСС, президент РАО полагает, что развернуть тенденцию возможно, если "малыши чаще будут видеть своих родителей с книгой в руках", а также если родители будут больше читать своим детям. "Сейчас только 10% родителей читает дошкольникам и только 0,1% родителей читает детям школьного возраста", привела она данные статистики. Если еще одна тенденция - "родители стремятся как можно быстрее научить детей читать, чтобы они к ним не приставали и читали сами", отметила Вербицкая.

Читайте такжеБлагодаря планшетам дети быстрее учатся читать

Президент РАО также сказала о проблеме обеднения языка за счет сниженной лексики и заимствований. "Слова: "пацан, фотка, хавать, устаканиваться, бабло, бабки, подстава" в 1984 году можно было встретить только в словарях тюремной лексики, а сегодня ими пользуются даже дети в детском саду", - отметила она. По мнению Вербицкой, по наиболее употребляемым словам-паразитам видно, в какую сторону меняется язык. Прежде, по ее наблюдениям, это были слова "это - самое, то есть, собственно говоря, фактически", сейчас - "блин, прикольно, как бы". "Один знакомый представил мне свою жену словами: "Это как бы моя жена", - привела она один из курьезов.

Говоря о заимствованиях из голландского (флаг, флот), немецкого (рюкзак), французского (пальто, гарнизон, медальон) президент РАО отметила, что новые слова приходили в русский язык в эпоху Петра Первого вместе с предметами, названия которых отсутствовали в русском языке, "чего нельзя сказать о заимствованиях из английского языка в последние 20 лет". "Чем "стоянка" хуже "парковки", "терпимость" - "толерантности"?", - удивляется президент РАО. Но если о смысле появления английских заимствований там, где есть русские названия еще, на ее взгляд, можно дискутировать, то с появлением в речи "упс" и "вау" она мириться не в состоянии.

Обращаясь к собравшимся, Людмила Вербицкая призвала педагогическую общественность "работать над тем, чтобы вырабатывать в людях красивый язык, образный, богатый". Она привела слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачева: "Необходимо совершенствовать свой язык. Это громадное удовольствие, не меньшее, чем хорошо одеваться, только менее дорогое".