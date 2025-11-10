Юлия призналась, была ли между ними искра.

Бывшая участница 14-го сезона романтического шоу "Холостяк" Юлия Артюх, которая покинула проект в 4 выпуске, прокомментировала последнее свидание с главным героем Тарасом Цымбалюком.

Напомним, девушка вместе с еще одной участницей Ириной пошли на свидание "на вылет". Участницы провели время с "холостяком" на природе, однако он все же решил отправить домой Юлию. О своих эмоциях менеджер по логистике написала в Instagram так:

"Я не расстроилась, что ушла со свидания. Просто считаю, что Тарас мог сказать это по-другому. Между нами действительно не возникло той искры, но в его словах "Ты не готова к отношениям" я почувствовала попытку переложить ответственность, потому что решать это могу только я".

Артюх также показала закулисье, как снималось их свидание с Тарасом. Девушка отметила, что перед камерами трудно расслабиться и быть собой. Но через некоторое время она привыкла к присутствию съемочной команды и не обращала внимания на них.

Напомним, ранее участница "Холостяка" Диана Зотова объяснила свои резкие высказывания на шоу. Модель ответила на хейт и отметила, что привыкла говорить правду и не скрывать эмоций.

