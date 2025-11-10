Путин пока ничем не рискует, продолжая войну, считает эксперт.

Перемирия между Украиной и РФ в ближайшее время не будет. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире на Radio NV.

"Давайте исходить из логики нашего врага. Что бы сейчас мотивировало Путина к перемирию? Ну, его могла бы мотивировать только угроза, что если он сейчас не пойдет на... перемирие, то как альтернатива, например, через полгода или год его разобьют и тогда ему будет гораздо хуже. И тогда это мотивировало бы его к перемирию. А ему же такой мотивации никто не дал", - сказал Дикий.

Он добавил, что Запад выбрал позицию уговаривать Путина как можно быстрее пойти на перемирие. По его словам, сейчас это воспринимается там как победа. Впрочем, по словам Дикого, такой подход не приведет к желаемому результату.

"Когда две стороны работают на полное взаимное уничтожение и на абсолютную победу, то иногда этим сторонам приходится остановиться посередине и договариваться о неприятном компромиссном мире. А когда одна сторона хочет уничтожить другую и победить, а вторая всего лишь просит остановиться, ну тогда какая мотивация остановиться у той первой стороны? Тогда первая сторона будет наступать столько, сколько сможет", - добавил Дикий.

По словам эксперта, Путин понимает, что он может остановиться в любой момент и вернуться к тем условиям, которые выдвигает Запад относительно перемирия в Украине. Поэтому сейчас Путин ничем не рискует, откладывая переговорный процесс:

"Он может идти вперед столько, сколько физически вытянет его армия. А когда она не вытянет, у него все равно все время лежит на столе переговоров то, что его очень просят остановиться. И в любой момент будут ему за это благодарны, снимут санкции. Так вопрос: где у него мотивация остановиться здесь и сейчас? Наоборот, такой подход мотивирует Россию продолжать наступление. Он мотивирует Россию продолжать войну".

Эксперт отметил, что учитывая все это, Украине надо готовиться к тому, что в ближайшее время перемирия не будет.

"Надо готовиться к очень тяжелой зиме и очень длительному продолжению войны. И если мы это поймем, только тогда у нас есть шанс эту войну хотя бы не проиграть. Давайте уже так сформулируем. Я понимаю, что почему-то стало неприличным говорить, что мы можем ее выиграть, хотя на самом деле это до сих пор так", - сказал Дикий.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина не пойдет на капитуляцию, замаскированную под мирные договоренности. Он отметил, что Киев стремится к миру, однако справедливым окончанием войн будет восстановление территориальной целостности Украины.

Между тем The Telegraph пишет, что окончание войны в Украине может принести экономическую пользу как непосредственным участникам конфликта, так и третьим странам. В частности издание отмечает, что окончание войны уменьшит давление на доллар и даст возможность заключать большие выгоды в плане торговли и инвестиций.

