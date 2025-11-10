Иванна также призналась, как новая любовь изменила ее.

Экс-супруга украинского певца и победителя украинских талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Романа Сасанчина - Иванна - рассказала о новых отношениях и своем избраннике.

После того, как сам артист показал фото с новой девушкой в сети, блогерша также больше заговорила об изменениях в своей личной жизни. В частности, Иванна призналась, что после развода влюбилась и очень счастлива сейчас.

"Я влюбилась по уши. Не судите, просто любите и позволяйте себе быть любимыми", - написала девушка в своем Instagram.

Девушка также решила рассекретить некоторую информацию о своем новом избраннике.

"О новых отношениях немножко расскажу. Я не знаю, как именно, но ему удается передать мне свое спокойствие. Я еще никогда не чувствовала себя настолько уравновешенной и уверенной в том, что, чтобы не случилось, все точно будет хорошо. Он украинец, ему 32 - этот вопрос довольно распространен в моем директе", - отметила девушка.

Сколько пара уже вместе и как они познакомились - Иванна не отметила.

К слову, со своим экс-супругом Иванна была в отношениях около шести лет. У них есть общая дочь Элизабет, которой сейчас три года.

Напомним, ранее экс-супруга Романа Сасанчина заговорила о причине их развода.

