Западные ракеты имеют преимущества, однако Украина каждый раз должна просить разрешения на их применение у партнеров.

Имеющиеся у Украины ракеты собственного и западного производства, а именно Storm Shadow, ATACMS, "Фламинго" и "Нептун" имеют разные характеристики и дополняют друг друга.

Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире на Radio NV.

Что лучше "Фламинго" или "Томагавк"

"По дальности полета "Фламинго" четко выбивается из всех, даже по сравнению с воображаемым "Томагавком". "Томагавк", никто нам его не даст, но если бы дали, то летел бы он на 1700 км максимум и нес БЧ 450 кг. Это и далеко, и много. Но сравниваем с "Фламинго", у которого 3 000 км и тонна БЧ. Может возникнуть вопрос - прямо по всему лучше? Нет, не по всему. "Томагавк" лучше обходит противовоздушную оборону (ПВО), он под это заточен", - сказал Дикий.

Чем "Нептун" отличается от Storm Shadow

Он добавил, что похожая разница между украинскими ракетами "Нептун" и британскими Storm Shadow. В частности "Нептун" имеет большую дальность полета, но хуже проходит российскую ПВО. Также у этих ракет отличаются платформы для запуска.

"Storm Shadow запускаются только с самолетов, при том с самолетов, которых у нас очень немного. А оба наши изделия - и "Нептун" и "Фламинго" наземного запуска, то есть из любой точки выдвинулись, развернули пусковую, запустили, поехали", - добавил Дикий.

Недостатки западных ракет

В то же время он отметил, что еще одним недостатком западных ракет является то, что каждый их пуск надо согласовывать с партнерами. Тогда как ракеты украинского производства можно запускать в любое время по всем желаемым целям.

"На таких прекрасных условиях нам помогают наши союзники. Каждый конкретный удар дальнобойным оружием, особенно каждый удар по территории России, мы должны согласовывать с союзниками. В этом смысле... это ровно то же самое, как Россия обращается с Беларусью. Они им "Искандеры" дали, но кнопка осталась в Москве. Вот похожая история у нас с Вашингтоном, Лондоном и Парижем", - пояснил Дикий.

Ракеты в Украине: важные новости

Ранее издание Independent раскрыло детали производства украинских ракет "Фламинго". В частности сообщается, что кроме технических характеристик, важным преимуществом для Украины является то, что она может использовать ее по своему усмотрению.

В то же время посол Украины в США Ольга Стефанишина ранее заявила, что Киев ведет "позитивные" переговоры с Вашингтоном относительно ракет Томагавк. Также она отметила, что разговоры продолжаются и по другим типам американских ракет.

