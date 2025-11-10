Это кулинарное масло сочетает в себе идеальный баланс вкуса, питательной ценности и универсальности.

Выбор жиров и масел в кулинарии огромен, и каждое из них обладает своим уникальным вкусом и питательными свойствами, так что выбрать какое-то одно сложно. Портал RealSimple спросил у четырех диетологов, какой вариант кулинарного масла является, по их мнению, самым лучшим, и все они единогласно выбрали один вариант - оливковое масло.

Пищевая ценность

Стоит отдавать предпочтение маслам с высоким содержанием полезных жиров, особенно мононенасыщенных, и низким содержанием насыщенных", — объясняет диетолог Сапна Перувемба.

Мононенасыщенные жиры, или "хорошие" жиры, связаны с пользой для здоровья сердца, включая снижение уровня холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности, или "плохого") и триглицеридов", — рассказывает диетолог Шейла Паттерсон. Это приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Между тем, некоторые исследования показывают, что определенные виды насыщенных жиров могут способствовать повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно при потреблении в больших количествах в течение длительного времени.

Также следует избегать частично гидрогенизированных масел (т. е. трансжиров). Исследования подтверждают, что они негативно влияют на здоровье сердца. К счастью, они обычно содержатся только в просроченных жирах, таких как кулинарный жир.

Точка дымления

"Я отдаю приоритет стабильности при высокой температуре, потому что нестабильные масла (или масла с низкой температурой дымления) легко окисляются при нагревании, превращаясь в воспалительные соединения6, которые могут разрушать клеточные мембраны и усиливать окислительный стресс", — объясняет диетолог Сэм Шлейгер.

Обработка

"Я ищу масла с минимальной обработкой (холодного отжима или, по возможности, первого холодного отжима), поскольку они сохраняют больше полезных антиоксидантов и питательных веществ", — говорит диетолог Джейми Адамс

Вкус и хранение

"Хранение кулинарного масла в темной стеклянной таре, а также хранение в темном прохладном месте, позволяет сохранить и защитить качество масла от окисления и порчи", — делится Паттерсон.

Почему оливковое масло — самое полезное для приготовления пищи

Все четыре ддиетолога признались, что регулярно используют одно и то же масло для готовки: оливковое. Оно отвечает всем требованиям, предъявляемым диетологами к здоровому кулинарному маслу.

"Оливковое масло богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами и содержит полифенолы — мощные антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, уменьшая воспаление и улучшая уровень липидов в крови", — добавляет Перувемба. Исследования подтверждают это, а оливковое масло связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин.

"Точка дымления рафинированного оливкового масла составляет от 200 до 250 градусов Цельсия, а температура дымления оливкового масла первого холодного отжима — от 175 до 210 градусов Цельсия, что делает его универсальным для ежедневного приготовления пищи", — говорит Перувемба.

Оливковое масло первого отжима не только богато питательными веществами, но и очень вкусное. Это также своего рода универсальное масло на кухне — идеально подходит для самых разных несладких блюд, включая торты, булочки, булочки и тарты. "Мне нравится его универсальность — его одинаково вкусно использовать как для салата, так и для обжаривания овощей или запекания рыбы", — говорит Адамс.

