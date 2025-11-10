Диана ответила на хейт в сети.

Участница 14 сезона романтического шоу "Холостяк" Диана Зотова, которая вернулась на проект в четвертом выпуске, отреагировала на критику относительно своего поведения.

Не секрет, что возвращение модели в реалити вызвало немало эмоций как у других девушек, так и у зрителей. В частности, некоторых из них возмутила реакция Дианы на формат первого группового свидания, а именно уборку мусора в парке, которую устроил Тарас Цымбалюк.

Поэтому Зотова получила хейтерские комментарии в сети и решила прокомментировать свое поведение.

Видео дня

"Я не боюсь любой работы и могу легко подстроиться, но точно могу сказать, что это не было первое свидание моей мечты. Поэтому я открыто об этом сказала и на камеру, и самому Тарасу. Для вас это пару минут, а мы действительно собирали и сортировали мусор в течение четырех часов. Я себя не стесняюсь, более того, я себя очень уважаю и люблю, и точно знаю, что никого не пыталась обидеть", - написала модель в своем Instagram.

Диана также добавила, что не боится смело высказывать свои мысли и извинилась, если была слишком резкой.

"За острый язык - да, извиняюсь. Но те, кто знает меня лично или просто чувствуют меня, все сами понимают. Очень многое не входит в кадр. Поэтому не делайте выводы только из того, что вы видите на экране, есть еще реальная жизнь. Да, я могу быть язвочкой, если мне некомфортно. Да, даже с мужчинами. Да, я не выпрыгиваю из штанов, чтобы кому-то понравиться. Да, уверенности во мне хоть отбавляй. И да, мне не очень нравится убирать мусор на первом свидании", - отметила участница проекта "Холостяк".

Напомним, ранее бывшая участница "Холостяка" призналась, получают ли девушки гонорар за участие в шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: